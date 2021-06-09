Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in evine icra için gidenler eli boş döndü

Kripto para borsası Thodex’de alacaklarını temin edemeyerek mağdur ettiği kişiler tarafından yapılan suç duyurusu ve icra talebi neticesinde, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan evinde icra işlemi yapılması onaylandı.

Mağdurlardan birinin Anadolu 2’nci İcra Dairesi’ne 628 bin 460 TL’lik icra talebi başvurusu onaylandı. Verilen onayın ardından mağdur avukatı Sinan Keskin, icra memurlarıyla birlikte Özer’in Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde bulunan sitede, ailesine ait evine gelerek icra işlemi başlattı.

GÜNDEM Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in evinde icra işlemi yapılacak

Özer’in evi tamamen boşaltılmış



Polis eşliğinde çilingir ile kapıyı kırarak girdikleri dairenin boşaltılmış olduğunu tespit ettiklerini söyleyen avukat Sinan Keskin, şunları söyledi:

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"Faruk Fatih Özer aleyhine başlatmış olduğumuz haciz kesinleşti. Bu dosyadaki yaklaşık tutar 700 bin TL civarında. Bu tutar üzerinden kendisinin ikametgahının bulunduğu yere geldik. Polis memurları, çilingir eşliğinde hacizimizi gerçekleştirdik. Evde kıymete haiz pek bir şey bulamadık. Ev tamamen boşaltılmıştı. Gördüğümüz manzara o şekildeydi. Şu anda icra müdürlüğü tarafından Fatih Özer’in tüm bankalardaki paralarına, araba, ev, taşınır, taşınmaz tüm mallarına haciz işlemleri uygulanmakta. En önemlisi şu, bankada 31 milyon var Fatih Özer’in. Bununla ilgili de haciz müzekkeresi diyoruz. İcra dairesinden yazı yazılıyor. Bununla ilgili haciz işlemleri de tahsis edilebilir. Alacaklıların, alacaklarına kavuşabilmeleri açısından takipleri yapmaya devam edeceğiz."

OYNAT 00:59 Thodex’in kurucusu Özer'in Kocaeli'deki evinde icra işlemi başladı Kripto para borsası Thodex'de alacaklarını temin edemeyerek mağdur ettiği kişiler tarafından yapılan suç duyurusu ve icra talebi neticesinde, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan evinde icra işlemi yapılması onaylandı. Mağdurlardan birinin Anadolu 2'nci İcra Dairesi'ne 628 bin 460 TL'lik icra talebi başvurusu onaylandı. Verilen onayın ardından mağdur avukatı, icra memurlarıyla birlikte Özer'in Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan sitede, ailesine ait evine gelerek icra işlemi başlattı. Daireye giren ekipler, icra işlemi için eşya tespitine başladı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Thodex'in banka hesabında bulunan 16 milyon lira paraya ve 3 aracına haciz konuldu

Ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Thodex organizasyonuna dahil olan ünlüler ve tüm kişiler için suç duyurusunda bulunacaklarını da ifade eden avukat Sinan Keskin, “Bu organizasyona ünlü, ünsüz fark etmeksizin, ya da kamuoyuna mal olmuş kişi bunlarla ilgili de çok kısa bir zaman içerisinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusu dilekçemizi yapacağız. Bu organizasyon içinde olanlar da savcılık makamı tarafından araştırılmasını talep edeceğiz” dedi.

FOTOĞRAF 7 Güvenlik kamerası görüntülerinde, Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 17.15'te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile İstanbul havalimanına geldiği ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ettiği görülüyor. Özer, arka koltuktaki sırt çantasını alarak 3 numaralı kapıdan 17.21'de terminale giriyor. Saat 17.46'da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yapan Özer, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57'de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptırıyor. Faruk Fatih Özer, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra saat 19.25'te C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek olan uçağa biniyor. Thodex kurucusu Özer'in yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı Kripto para borsası Thodex soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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