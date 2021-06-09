Gündem Thodex kurucusu Faruk Fatih Özerin evinde icra işlemi yapılacak
İSTANBUL

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in evinde icra işlemi yapılacak

Thodex mağdurlarının suç duyurusu ve icra talebinde bulunması üzerine şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in, Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki evinde icra işlemi yapılması onaylandı.

Haber Merkezi DHA
Thodex kurucusunun evinde icra işlemi yapılacak
Arşiv

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, nisan ayında yurt dışına kaçarken, kripto para borsasında paraları bulunanlar ise mağdur oldu. Kripto para borsası mağdurları, suç duyurusunda bulunurken, alacakları nedeniyle icra talep etti.

Bir mağdurun İstanbul Anadolu 2'nci İcra Dairesi’ne 628 bin 460 TL için icra talebi onaylandı.

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Mağdur avukatı Sinan Keskin'in memurlarla birlikte icra işleminde bulunacağı belirtildi. Faruk Fatih Özer’in, Darıca'ya bağlı Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde bulunan sitede, ailesine ait dairede icra işlemi bugün gerçekleştirilecek.

Çilingirin kapıyı açmasının ardından icra için eşya tespiti yapılacak.

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Thodex firarisi Faruk Fatih Özer için çember daralıyor: Arnavutluk'ta görüştüğü kişi yakalandı

Thodex kurucusu Özer'in yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı
FOTOĞRAF 7
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Güvenlik kamerası görüntülerinde, Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 17.15'te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile İstanbul havalimanına geldiği ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ettiği görülüyor.
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Özer, arka koltuktaki sırt çantasını alarak 3 numaralı kapıdan 17.21'de terminale giriyor.
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Saat 17.46'da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yapan Özer, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57'de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptırıyor.
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Faruk Fatih Özer, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra saat 19.25'te C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek olan uçağa biniyor.
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Thodex kurucusu Özer'in yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Kripto para borsası Thodex soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.


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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özerin evinde icra işlemi yapılacak

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in evinde icra işlemi yapılacak
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