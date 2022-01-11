THY'nin tahliye uçağı Kazakistan'dan Türkiye'ye geldi

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Kar Balkanlar’dan girdi: Edirne’de kar yağışı

Meteoroloji’nin günlerdir uyarılarda bulunduğu Edirne’de kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentte dün 13 derece olan hava sıcaklığı da bugün sabah saatlerinde 3 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın hissedildiği kentte, akşam saatlerinde kar yağışının daha da etkili olacağı tahmin ediliyor.