Dünya THY Kazakistandaki personelini tahliye ediyor
ASYA

THY Kazakistan'daki personelini tahliye ediyor

Türk Hava Yolları, 75 personelin tahliyesi için bu akşam Kazakistan'a özel bir sefer düzenleyecek.

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Haber Merkezi Diğer
THY Kazakistandaki personelini tahliye ediyor
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Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da çıkan iç karışıklık nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından ülkede mahsur kalan uçuş ekiplerini, Türkiye'ye getirilmesi için özel bir sefer düzenleyecek. Uçuş için gerekli izinlerin alınması halinde İstanbul'dan bu gece Almatı'ya hareket edecek THY uçağının uçuş personelini alıp, yarın İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

THY'nin Kazakistan'da tarifeli uçuş yaptığı Nur-Sultan, Almatı, Türkistan ve Aktav seferleri 9 Ocak'a kadar iptal edilmişti. Uçuşların durdurulmasının ardından Almatı'da yatı görevinde olan hem THY'nin hem de diğer Türk hava yolu şirketlerinin yaklaşık 75 uçuş personeli ülkede mahsur kalmıştı.

THY ekiplerin Türkiye'ye getirilmesi için özel bir tahliye seferi planlandı. Uçuş kodu TK6902 olan THY uçağı gerekli izinlerin alınmasının ardından bu gece İstanbul'dan Almatı'ya hareket edecek.

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MAHSUR KALAN PERSONEL YARIN İSTANBUL'DA OLACAK

Tahliye seferinde sadece uçuş personelinin yer alacağı öğrenildi. Uçağın yarın Türkiye saatiyle 13.40 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.Ayrıca Nur-Sultan'da bulunan 4'ü kabin, 2'si kokpit çalışanı 6 THY uçuş görevlisi için de THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın talimatıyla gerekli tüm tahliye imkanlarının da değerlendirildiği belirtildi.

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