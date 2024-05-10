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Ticaret Bakanı Bolat ABD'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Washington Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Bolat ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimizin son durağı olarak Washington Büyükelçiliğimizde ziyaretimiz vesilesi ile gerçekleştirilen resepsiyona katılarak iş dünyamızın kıymetli temsilcileri ile bir araya geldik. ABD'ye gerçekleştirdiğimiz bu önemli ziyaretin, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri daha da geliştireceğine inanıyor, Ticaret Bakanlığı olarak ülkemiz ticaretini daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

11:17 - 10/05/2024 Cuma
DHA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Washington Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk iş insanları ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Bolat ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimizin son durağı olarak Washington Büyükelçiliğimizde ziyaretimiz vesilesi ile gerçekleştirilen resepsiyona katılarak iş dünyamızın kıymetli temsilcileri ile bir araya geldik. ABD'ye gerçekleştirdiğimiz bu önemli ziyaretin, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri daha da geliştireceğine inanıyor, Ticaret Bakanlığı olarak ülkemiz ticaretini daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca bu kıymetli etkinliği düzenleyen Vaşington Büyükelçimiz Sayın Sedat Önal ve Büyükelçilik çalışanlarımıza gelecek çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.


Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Fashion Connection-IFCO açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin hazır giyimde Avrupa'nın üçüncü, dünyanın yedinci büyük ihracatçısı konumuna ulaştığını belirterek, "Hazır giyimde, geçen yıl 20,6 milyar dolar, tekstilde de 12,3 milyar dolar ihracat ile 30 milyar doların üzerinde tekstil ve hazır giyim ihracatı yaptık." dedi. "İhracatımız 2023 yılında dünya ihracatında ve ithalatındaki gerilemeye rağmen Türkiye olarak yüzde 0, 64'lük bir artışla 256 milyar dolara ulaştırdık. Bu da cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayda geçti" diyen Bakan Bolat, ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, devlet ve millet olarak sergilenen dayanışmayla toplumun gücünün bir kez daha görüldüğünü söyledi.



#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#Amerika Birleşik Devletleri
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