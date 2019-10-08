TIR'ın altında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi

Ekonomi

Kiralık araçta çifte tuzak: Hem araç hem de para gidiyor

İstanbul'da bilinen bir markanın ismini kullanarak faaliyet gösteren araç kiralama firması, uygun fiyata kiralık araçlar üzerinden onlarca vatandaşı mağdur etti. Piyasanın altında fiyatlara aldanarak kiraladıkları araçlar için ödedikleri 2 ile 5 bin TL arasındaki depozitoları alamayan çok sayıda vatandaş savcılığın yolunu tutarken, aracını paraya dönüştürmek için söz konusu firmaya kiraya verenler ise çaresiz bir şekilde araçlarının trafik polisleri tarafından bağlanacağı günü iple çekiyor.