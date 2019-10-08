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NEVŞEHİR

TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

TIR'ın altında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi

Nevşehir'de aşırı hızlı ve dikkatsizlik sonucu TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedenini itfaiye ekipleri uzun çalışmaların ardından çıkartabildi.

Haber Merkezi IHA
TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

AŞIRI HIZ SONU OLDU

  • Edinilen bilgilere göre, Nevşehir-Gülşehir yolunda meydana gelen trafik kazasında 50 EA 999 plakalı otomobil sürücüsü aşırı hız ve dikkatsizlik sonrasında önünde seyreden TIR'ın altına girdi.

TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken TIR'ın altında sıkışan otomobil sürücüsünü Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen otomobil sürücüsü Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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