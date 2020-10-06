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Gündem Tokat dışına çıkarmadığı traktörüne, Manisada trafik cezası kesildi Cezanın iptalini istiyor
TOKAT

Tokat dışına çıkarmadığı traktörüne, Manisa'da trafik cezası kesildi: Cezanın iptalini istiyor

Tokat dışına çıkarmadığı traktörüne, Manisa'da trafik cezası kesildi: Cezanın iptalini istiyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan Mehmet Gençoğlu'na şoku yaşadı. Gençoğlu'na Manisa'nın Salih ilçesinde ters istikamette gittiği gerekçesiyle bin 228 lira ceza kesildi. Traktörle Tokat dışına hiç çıkmadığını belirten Gençoğlu, cezanın iptalini istedi.

Haber Merkezi DHA
Mehmet Gençoğlu
Mehmet Gençoğlu

Tokat'ın ilçesine bağlı Yenisu köyünde yaşayan Mehmet Gençoğlu'na, 5 Ağustos'ta Manisa'nın Salihli ilçesinde 60 TN 509 plakalı traktörüyle ters istikamette seyrettiği gerekçesi ile trafik cezası ihbarnamesi gönderildi.

Mehmet Gençoğlu

Belgede 'Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamete sürülmesi' nedeniyle bin 228 lira para cezası yazıldığı ibaresi yer aldı. Şaşkınlık yaşayan Gençoğlu, cezanın iptali için girişimde bulundu.

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Trafik cezası.

'MANİSA'NIN SALİHLİ İLÇESİ NERESİ HİÇ BİLMİYORUM'

Trafik cezası geldiğinde çok şaşırdığı söyleyen Mehmet Gençoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Bana Manisa Salihli'den trafikten bin 228 TL ceza geldi. Bu ceza kağıdını aldım, trafiğe gidip sordum. Onlar da bana 'Sulh Ceza Hakimliği'ne gideceksin, oraya danışacaksın' dediler. Gittim oraya danıştım ve oradan sonra beni itiraz dilekçesi yazdırmaya yönlendirdiler. İtiraz dilekçesini yazdırdım, getirdim ve oraya bıraktım. Ben Manisa'ya ne gittim ne gördüm; ömrümde bilmem. Benim traktörüm oraya nasıl gidecek, kim götürecek? Ben Turhal'a bile senede bir kere gidiyorum veya hiç gitmiyorum, muayeneden muayeneye gidiyorum.

Traktörümle yolculuk bile yapmıyorum. Sadece ufak tefek rençperlik işimi görüyorum. Ben köyümden de çıkmıyorum yani sorabilirsiniz herkese. Bir kere ben Manisa'ya nasıl gideceğim? Benim traktörüm 1976 model. Ben bununla Turhal'ı bırak, Tokat'a gitmiyorum. Herkes şaşırdı, ben de şaşırdım. Yetkililerden traktörümün bin 228 liralık cezasının iptalini istiyorum."

Mehmet Gençoğlu

'25 YILDIR HİÇBİR YERE GİTMEDİ'

Mehmet Gençoğlu'nun köyden komşusu Necati Hakan ise, şu şekilde konuştu:

"Mehmet Gençoğlu'na gelen bu ceza bizi şaşırttı. Ben 25 yıldır bu köydeyim, Mehmet ağabeyin gurbete gittiğini daha hiç görmedim. Turhal'a sadece aylık veya mevsimlik çalışmaya gidip geliyor. Traktörü zaten burada. Yanlışlık olduğu kesin. Köyümüzde kime sorarsanız sorun. Veya kameralardan görüntülere bakıp doğruyu çıkarabilirler."

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