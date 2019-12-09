Gündem İstanbulda driftten 5 bin lira ceza yediler Bir daha drift mi asla
İSTANBUL

İstanbul Arnavutköy'de driftten 5 bin lira ceza yediler: Bir daha drift mi asla

İstanbul'da driftten 5 bin lira ceza yediler: Bir daha drift mi asla

İstanbul Arnavutköy'de katıldıkları asker uğurlama konvoyunda trafiği kapatarak drift yapan aracın sahibi ile sürücüsü, gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetine el konulurken 5 bin 10 lira trafik cezası uygulandı. Araç sahibinin de daha önce aynı suçtan ehliyetine el konulduğu belirlendi. Cezanın ardından konuşan gençler, "Pişmanız, bir daha asla drift yapmayacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Drift cezası yiyen gençler, pişmanlıklarını dile getirdi.
Drift cezası yiyen gençler, pişmanlıklarını dile getirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri, Arnavutköy'de geçen hafta asker eğlencesi sırasında katıldıkları konvoyda trafiği durdurup, drift yaparak trafiği tehlikeye soktukları görüntüler sosyal medyada paylaşılan kişilere yönelik olarak çalışma yaptı. Yapılan tespit işlemlerinin ardından aracın sürücüsü İbrahim Demirci ile sahibi Serhat Çelikbilek gözaltına alındı. Sürücü İbrahim Demirci'ye 5 bin 10 lira para cezası verilirken ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Drift yapan sürücüye rekor ceza
GÜNDEM
Drift yapan sürücüye rekor ceza

"Bir daha drift mi asla"

Polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan Demirci, "Arkadaşımızın asker eğlencesi vardı, biz de katıldık eğlenceye. Eğlence sonrasında konvoya katıldık. Gece geç saatti, Bolluca Mahallesi'ne geldiğimizde yolu kapatarak drift yaptık. Yaptığımızın yanlış olduğunu biz de biliyoruz ama bizim bir pistimiz olmadığı için burada yaptık. Sonradan haberlere konu olunca Cumartesi günü sivil trafik ekipleri çalıştığım iş yerinden gözaltına aldılar beni. Karakola gittik, ceza yedik, ehliyetimize el konuldu. Toplamda 5 bin lira ceza yedim, ehliyetime de 2 ay süreyle el konuldu. Sosyal medyada yapılan kötü yorumlar var. Bizim yaptığımız yanlış ama kötü insanlar değiliz. Asker eğlencesiydi, bunu herkes yapıyor. Ancak cezalar yazarak bunun son bulacağını zannetmiyorum. Yaptığımız yanlış, bir daha asla drift yapmayı düşünmüyoruz. Zaten ehliyetimize de el konulduğu için arabamıza böyle uzaktan bakıyoruz. Aracımızın fiyatı 15-16 bin lira değerinde. Zaten yediğimiz cezalar arabamızın değeri kadar neredeyse. Arabayı satsak bile yediğimiz cezaları karşılamaya yetmiyor. Drift yapanlara tavsiyem, yapmasınlar. Yoksa böyle bizler gibi cezalar yerler" ifadelerini kullandı.

Drift yapan sürücülere ceza yağdı: Hepsi tek tek tespit edildi
GÜNDEM
Drift yapan sürücülere ceza yağdı: Hepsi tek tek tespit edildi

"Polisler nasihat verdi pişmanız"

Çalıştığı iş yerinden gözaltına alan polislerin kendilerine tavsiyelerde bulunup, nasihat verdiklerini de söyleyen İbrahim Demirci, "Biz yaptık ve cezamızı yedik. Bu araçlar bizim sevdamız. Ehliyeti alınca arabamıza bineceğiz ama artık drift yapmayacağız. Kimse yapmasın" dedi.

'Drift' yapan sürücülere ceza yağdı
GÜNDEM
'Drift' yapan sürücülere ceza yağdı

Asker eğlencesinde drift yaparken görüntüleri sosyal medyaya düşen araç sahibi Serhat Çelikbilek "Benim de 3-4 ay önce ehliyetime el konulmuştu. O yüzden arkadaşım o gün kullandı aracı. Fakat görüntülerin haber olmasının ardından bu sefer de arkadaşım ceza yedi ve ehliyetine el konuldu. Zaten bu cezaları ödemek için arabayı satsak da yetmiyor. Artık bundan sonra yanlamak ve drift mi, asla!" şeklinde konuştu.

Cezalara rağmen İstanbul’da 'drift' terörü bitmiyor
OYNAT 01:04
Cezalara rağmen İstanbul’da 'drift' terörü bitmiyor
İstanbul'un çeşitli noktalarında trafik magandaları, sokak ve caddelerde dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Beylikdüzü, Sancaktepe ve Ümraniye'de kaydedilen görüntüler polis ekiplerini de harekete geçirdi.


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