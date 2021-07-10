Minik Evrim'den 3 yıldır haber yok



Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde Burhan ile Dilek Atış çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 3,5 yaşındaki Evrim, 10 Temmuz 2018 tarihinde kayboldu.

Evrim kaybolduğunda 3,5 yaşındaydı.

İddiaya göre anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, kısa bir süre sonra geri döndüğünde yerinde bulamadı. Minik Evrim’in kaybolmasının ardından jandarma komando ekiplerinin yanı sıra JAK, AFAD, UMKE ekipleri yaklaşık 4 ay arama çalışması yaptı.

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Evrim yaylada kayboldu.

ANNE-BABA CEZAEVİNDE KALDI

Çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesi ile bir süre cezaevinde kalan anne ve baba adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Evrim’in kayıp olmasının ardından 3 yıl geçmesine rağmen henüz bir bulguya rastlanamadı.

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