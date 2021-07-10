Gündem Minik Evrimden 3 yıldır haber yok
TOKAT

Minik Evrim'den 3 yıldır haber yok

Tokat’ta kaybolduğunda 3,5 yaşında olan Evrim Atış’tan 3 yıldır haber alınamıyor.

Haber Merkezi İHA
Tokat haber: Minik Evrimden 3 yıldır haber yok
3 yıl önce yaylada kaybolan minik Evrim'den hala bir haber yok.


Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde Burhan ile Dilek Atış çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 3,5 yaşındaki Evrim, 10 Temmuz 2018 tarihinde kayboldu.

Evrim kaybolduğunda 3,5 yaşındaydı.
Evrim kaybolduğunda 3,5 yaşındaydı.

İddiaya göre anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, kısa bir süre sonra geri döndüğünde yerinde bulamadı. Minik Evrim’in kaybolmasının ardından jandarma komando ekiplerinin yanı sıra JAK, AFAD, UMKE ekipleri yaklaşık 4 ay arama çalışması yaptı.

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Evrim yaylada kayboldu.
Evrim yaylada kayboldu.

ANNE-BABA CEZAEVİNDE KALDI

Çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesi ile bir süre cezaevinde kalan anne ve baba adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Evrim’in kayıp olmasının ardından 3 yıl geçmesine rağmen henüz bir bulguya rastlanamadı.

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Evrim’in kaybolmasının ardından jandarma komando ekiplerinin yanı sıra JAK, AFAD, UMKE ekipleri yaklaşık 4 ay arama çalışması yaptı.
Evrim’in kaybolmasının ardından jandarma komando ekiplerinin yanı sıra JAK, AFAD, UMKE ekipleri yaklaşık 4 ay arama çalışması yaptı.
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