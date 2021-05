Burdur'da kayıp küçük çocuk için seferberlik: Her yerde Kerim'i arıyorlar Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney’in (10) bulunması için arama çalışması başlatıldı. Kerim Can Güney’in bulunması için arama çalışması başlatan ekiplere yaklaşık 200 köylü de destek verdi.

Haber Merkezi 03 Mayıs 2021, 09:11 Son Güncelleme: 03 Mayıs 2021, 09:20 DHA