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ERZURUM

Erzurum'daki kayıp çocuk Merve Bayrak bulundu mu?

Kayıp Merve'den acı haber: Cansız bedeni dere kenarında bulundu

Erzurum'da kaybolan 2.5 yaşındaki Merve Bayrak'tan acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni bir çoban tarafından dere kenarında bulundu. Otopsinin ardından Merve Bayrak, Dalbaşı Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Cenazede küçük kızın acılı ailesi ve akrabaları gözyaşlarını tutamadı. Twitter'da da gündem olan olayla ilgili "Merve Bayrak bulundu mu?" sorusu merak ediliyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2.5 yaşındaki Merve Bayrak'tan acı haber geldi
2.5 yaşındaki Merve Bayrak'tan acı haber geldi

Türkiye bir kayıp çocuk haberiyle daha sarsıldı. Erzurum'da 2.5 yaşındaki Merve Bayrak'ın cansız bedeni dere kenarında bulundu.

Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ebrar Bayrak, 2,5 yaşındaki kızı Merve Bayrak’ı alarak düğün törenine katılmak üzere 15 kilometre uzaklıktaki Azap Mahallesi’ne gitti.

  • Öğle saatlerinde akrabalarının evinin önünde oyun oynarken küçük kız çocuğunun evin çevresinde olmadığını gören anne Bayrak, komşularının desteğiyle kızını aramaya başladı. Daha sonra Ebrar Bayrak, aramalardan sonuç alınamaması üzerine durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar!
OYNAT 00:00
Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar!
Kimi zaman kandırıldılar, kimi zaman yollarını kaybettiler. Kimi ise en yakını tarafından cinsel istismara uğradı ya da öldürüldü. Kiminin cenazesi komşunun evinden çıktı, kiminin bir dere yatağından... Türkiye'de yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte kayıp çocuk vakaları yeniden gündeme geliyor. Ağrı'da Leyla'nın, Ankara'da Eylül'ün, İzmir'de Ceylin'in başına gelenler hala tüm Türkiye'nin hafızalarında. Peki çocuklar neden ve nasıl kayboluyor? Çocuğu kaybolan bir ailenin atması gereken acil adımlar neler? Türkiye'nin son dönemde hafızalardan silinmeyen kayıp çocuk vakaları hangileri? 'Kayıp Çocuk' dosyasına gelin birlikte bakalım..
  • Mahalledeki tüm arama çalışmalarına rağmen sonuç alamayan ekiplerin çalışmaları, havanın kararması nedeniyle diğer güne ertelendi.

Kaybolan küçük kızın cansız bedenine ise köye 8 kilometre uzaklıkta bulunan dere kenarında bir çoban tarafından bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILDI

Erzurum’un Horasan ilçesinde ölü olarak bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak’ın cansız bedeni otopsi için Erzurum’a getildi.

Öte yandan Merve Bayrak’ın adli tıp önünde bekleyen akrabaları ise gözyaşlarına boğuldu. Otopsi sonuçlarının netleşmesi bekleniyor.

İHA
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