Tokat'ta teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Tokat'ta, terör örgütü üyelerinin kullanabileceği değerlendirilen sığınak, barınak ve depo ile bazı malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü mensupları ile kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası amacıyla Tokat'ın Almus ilçesi Akarçay ve Görümlü beldeleri bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan Operasyonu" kapsamında keşif, gözetleme ve arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Taramalarda bölücü terör örgütü mensuplarının kullanabilecekleri değerlendirilen sığınak, barınak ve depo ile yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası gerçekleştirildi.