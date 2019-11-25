Gündem Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi
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Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi

Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi

Beylikdüzü Ambarlı Limanında arkadaşlarının yanına yürüyen bir işçi tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. İş makinesinin sürücüsü gördüğü görüntü karşısında şoka uğradı.

Haber Merkezi İHA
Metin Delibaş iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Metin Delibaş iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Limanında bulunan uluslararası kargo taşımacılığı yapan bir işletmede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, vinç operatörü Ahmet Y., vardiyasını devralmak için arkadaşlarının yanına yürüyen Metin Delibaş isimli işçiyi görmeyerek, tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altına aldı. Çevredeki işçilerin bağırışları ile iş makinesini durduran Ahmet Y. araçtan indikten sonra gördüğü görüntü karşısında şoka uğradı.

İHA
Beylikdüzü Ambarlı Limanında arkadaşlarının yanına yürüyen bir işçi tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi.
  • Çalışma arkadaşının kanlar içinde halini gören Ahmet Y. panikleyerek çevredekilerden yardım istedi. Metin Delibaş’a ilk müdahaleyi iş yeri hekimi yaptı. İç organlarının bazılarının dışarıda olduğu görülen Delibaş için 112 ekiplerine haber verildi.

İHA
Çevredeki işçilerin bağırışları ile iş makinesini durduran Ahmet Y. araçtan indikten sonra gördüğü görüntü karşısında şoka uğradı.

İş makinesi operatörü gözaltına alındı

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri durumu ağır olan Delibaş’ı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Delibaş hayatını kaybetti. İş makinesi operatörü Ahmet Y. ise gözaltına alındı.

İHA
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Delibaş hayatını kaybetti.

Metin Delibaş’tan geriye kendisine mezar olan limanda çektirdiği fotoğraflar kaldı. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürüyor.

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