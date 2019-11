Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi Beylikdüzü Ambarlı Limanında arkadaşlarının yanına yürüyen bir işçi tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. İş makinesinin sürücüsü gördüğü görüntü karşısında şoka uğradı.

Haber Merkezi 25 Kasım 2019, 09:58 Son Güncelleme: 25 Kasım 2019, 10:10 İHA