Gündem Trabzonda seçimi kazandı 2 gün ikamet ihlali ile muhtarlıktan oldu
TRABZON

Trabzon'da seçimi kazandı: '2 gün ikamet ihlali' ile muhtarlıktan oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde 2 adayın yarıştığı muhtarlık ara seçimini 6 oy farkla İsmail Taşlı kazandı. Rakibinin itirazı üzerine, adaylık için mahallede 180 günlük oturma şartını 2 günle ihlal ettiği belirlenen Taşlı, mazbatasını alamadı. Muhtarsız kalan mahallede, İlçe Seçim Kurulu'nun kararı bekleniyor. Taşlı, "Muhtarlığı kazanmamıza rağmen böyle bir durumla karşılaştık. Yaptığımız araştırmalarda 1 gün kala mazbata verilen kişiler var. Bu emsallerle itiraz başvurumuzu yaptık" dedi.

Haber Merkezi DHA
Trabzon haberleri: Seçimi kazandı 2 gün ikamet ihlali ile muhtarlıktan oldu
İsmail Taşlı

Ortahisar ilçesi Çömlekçi Mahallesi’nde, muhtar Ahmet Refik Günaydın’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle 6 Haziran’da ara seçime gidildi. Yaklaşık 500 seçmenin bulunduğu mahallede, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminde, İsmail Taşlı 144 oy, Yusuf Alhan da 138 oy aldı. Ancak rakibinin itirazı üzerine adaylık için mahallede 180 gün önce ikametgah şartını 2 günle ihlal ettiği belirlenen Taşlı, mazbatasını alamadı. Muhtarsız kalan mahallede, İlçe Seçim Kurulu'nun kararı bekleniyor.

Çömlekçi Mahallesi
DHA
Çömlekçi Mahallesi

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"İKİ GÜN KALA, MAZBATAMIZI VERMEDİLER"

Seçimi kazanmasına karşı mazbatayı alamadığını ve nihai kararı beklediklerini anlatan İsmail Taşlı, "Seçimi 6 oy farkla kazandım. Kazanmama rağmen şikayet üzerine YSK'nın kararı gereği, 6 ay ikamet zorunluluğu vardı. Bize göre bunu 180 gün olarak doldurduk. Bu durumda, 6 ay kuralına 2 gün kala, mazbatamızı vermediler. Burada biz halkın teveccühüyle seçildik. Muhtarlığı kazanmamıza rağmen böyle bir durumla karşılaştık. 180 günü baz alarak; yaptığımız araştırmalarda 1 gün kala mazbata verilen kişiler var. Bu emsallerle son karar itiraz başvurumuzu yaptık. Oradan gelecek kararı bekliyoruz" dedi.

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"KARARA SAYGI DUYACAĞIZ"

Çıkacak karara saygılı olacaklarını kaydeden ve mazbatanın tarafına verileceğine inandığını kaydeden Taşlı, "Verilecek olan karara saygı duyacağız. Kazanmadığı seçiminin şayet muhtarlığını yapmasını da onun kişiliğine bırakıyorum. Şu anda rahmetli muhtarın baş azası, mahallede muhtarlık görevini sürdürüyor. Sonuç itibarıyla bu seçim yaşandı. Seçimi kazanmış bulunmaktayım. 2 gün nedeniyle mazbatayı bana vermemelerini, çok mantıklı bulmuyorum. Yapılacak yeni incelemeler sonucu, mazbatanın tarafıma verileceğine inanıyorum” diye konuştu.

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