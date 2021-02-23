Gündem Trabzon Üniversitesinde bahar dönemindeki dersler çevrim içi yapılacak
EĞİTİM

Trabzon Üniversitesinde bahar dönemindeki dersler çevrim içi yapılacak

Trabzon Üniversitesinde bahar dönemindeki dersler çevrim içi yapılacak

Trabzon Üniversitesi, bahar dönemi için ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin çevrim içi gerçekleştirileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Trabzon Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülke genelinde ve bölgede yaygınlaştığı belirtildi.

Salgının şiddetinin yoğun şekilde devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Buna ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının da görüşleri doğrultusunda, genelde halkımızın, özelde öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin sağlığı ve can güvenliğinin taşıdığı önem ve öncelik gibi hususların çok yönlü olarak değerlendirilmesi sonucunda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde üniversitemiz hazırlık sınıfları da dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin dijital ortamda uzaktan eğitim şeklinde yapılması kararlaştırılmıştır."

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