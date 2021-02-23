Gündem Trabzon Valisi Ustaoğlu vatandaşları uyardı İlimizdeki vaka sayıları, normalleşme sürecini geciktirmesin
TRABZON TÜRKİYE

Trabzon Valisi Ustaoğlu vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısında bulundu

Trabzon Valisi Ustaoğlu vatandaşları uyardı: İlimizdeki vaka sayıları, normalleşme sürecini geciktirmesin

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısında bulundu. Ustaoğlu, "İlimizdeki vaka sayıları, normalleşme sürecini geciktirmesin. Açık, kapalı her alanda maske ve mesafeye dikkat edelim" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle vatandaşları uyararak, normalleşme sürecinin geciktirilmemesi için açık ve kapalı tüm alanlarda maske ve mesafe kuralına uyulmasını istedi.

Ustaoğlu, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ile kentin en işlek bölgelerinden Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddelerinde Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamındaki denetimlere katıldı.

Karadeniz vaka sayılarıyla alarm veriyor: Uzmanlar hareketliliğin kontrol altına alınmasını öneriyor
KORONAVİRÜS
Karadeniz vaka sayılarıyla alarm veriyor: Uzmanlar hareketliliğin kontrol altına alınmasını öneriyor

Ustaoğlu, tedbirlere uyulması noktasında vatandaşlar ile esnaftan duyarlılık beklediğini dile getirdi.

Ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ustaoğlu, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle vatandaşları uyararak, "Sevgili Trabzonlular, ilimizdeki vaka sayıları, normalleşme sürecini geciktirmesin. Açık, kapalı her alanda maske ve mesafeye dikkat edelim. Trabzon için lütfen ortak sorumluluk üstlenelim." ifadelerini kullandı.

Vaka sayısının arttığı ilde Vali vatandaşları uyardı: En son hasta taburcu olup, testi negatif çıkana kadar önlemlere aksatmadan devam etmemiz lazım
GÜNDEM
Vaka sayısının arttığı ilde Vali vatandaşları uyardı: En son hasta taburcu olup, testi negatif çıkana kadar önlemlere aksatmadan devam etmemiz lazım
Abone Ol Google News
Çılgın Sedatın evinde yangın

Çılgın Sedat'ın evinde yangın

​Ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi.
Trabzon valisi uyardı

Trabzon valisi uyardı

İlimizdeki vaka sayıları, normalleşme sürecini geciktirmesin.
Sözcü Yazarı Erkin alay konusu oldu: Eşimin CIA ajanı olduğunu öğrenmemin en şok edici yanı evlenmemiş olmam

Ankara'da 326 eğitim tesisinin açılışı gerçekleştiriliyor.

Tıp merkezinde dehşet

Tıp merkezinde dehşet

Ortalığı birbirine kattılar, hemşireyi dövdüler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.