Trabzon'a dün acil iniş yapmıştı bugün İngiltere'ye havalandı

Alman bayraklı ambulans uçak, trafik kazası sonucu yaralanan Paulina Teresa Golding'i (78) Katar'ın başkenti Doha'dan İngiltere'ye götürmek üzere havalandı.
Trabzon Havalimanı'nda dün sabah yakıt ikmali yapan uçak yeniden havalandı. Ancak uçak havalandıktan kısa bir süre sonra pilotlar, teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi.
Uçuş trafiğine kapatılan havalimanına saat 12.13'te inen uçak, hemen bakıma alınırken, Paulina Teresa Golding ise ambulansla Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uçaktaki teknik arıza giderilirken, Paulina Teresa Golding hastaneden ambulansla alınarak havalimanına getirildi. Uçak ardından Trabzon Havalimanı'ndan İngiltere'ye havalandı.
GÜNDEM
Ambulans uçak 'acil' koduyla iniş yaptı
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Acil iniş isteyen ambulans uçak Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı
Almanya'ya ait bir ambulans uçak yakıt ikmali için indiği ve yaklaşık 40 dakika önce kalktığı Trabzon Havalimanı'na tekrar inmek için izin istedi. Acil iniş için izin isteyen uçak nedeniyle Trabzon Havalimanı uçak seferlerine kapatılırken, Trabzon'a inmek üzere olan Pegasus Havayolları'na ait uçak Giresun-Ordu Havalimanı'na yönlendirildi. Acil iniş isteyen uçak nedeniyle havalimanında yoğun tedbir alındı. Uçak saat 12.13'de Trabzon Havalimanı'na indi.
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Alınan bilgiye göre, havalimanından bir süre önce yakıt ikmali yaparak hareket eden ambulans tipi özel uçak, teknik arıza dolayısıyla acil iniş izni istemişti.
Havalimanından yakıt ikmali yaparak hareket ettikten bir süre sonra teknik arıza nedeniyle acil iniş izni isteyen ambulans uçağın güvenli inişi gerçekleştirildi.
Acil iniş için bir süre kapatılan havalimanında uçuşlar yeniden normal seyrine döndü.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yabancı menşeli özel ambulans uçağının, Katar'ın başkenti Doha'dan İngiltere'ye hasta nakli sırasında yakıt ikmali için indiği Trabzon Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle iniş izni istediği belirtildi.
Açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve uçağın havalimanına inişinin güvenli şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi.
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Trabzon Havalimanı acil iniş için uçuşlara kapatılmıştı. Pistte 3 ambulans ve 2 itfaiye aracı hazır bekletiliyordu. Alınan bilgiye göre, havalimanından bir süre önce yakıt ikmali yaparak hareket eden ambulans tipi özel uçak, teknik arıza dolayısıyla acil iniş izni istedi.