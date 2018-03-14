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TRABZON

Ambulans uçak 'acil' koduyla iniş yaptı

Bu sabah Katar'dan kalkan ve İngiltere'ye giden ambulans uçak Trabzon Havalimanı'nda yakıt ikmali yapıp havalandıktan bir süre sonra acil iniş izni istedi. Bunun üzerine havalimanı kapatıldı, uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi. Sorunsuz bir şekilde piste iniş yapan ambulans uçakta, 80 yaşında İngiltere vatandaşı bir kadın hasta olduğu öğrenildi.

Haber MerkeziAA
Ambulans uçak Trabzon'a acil iniş yaptı.
Ambulans uçak Trabzon'a acil iniş yaptı.

Katar'ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere'ye hasta götüren Alman bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçağın pilotu, yakıt ikmali yaptığı Trabzon Havalimanı’ndan kalktıktan bir süre sonra havada teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi.

Havada yakıt azalttı

Havada tur atarak yakıt azaltan uçak, saat 12.13'te Trabzon Havalimanı’na batı yönünden sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. Pist sonundan geri dönüşünü yapan uçak, aprondaki park pozisyonuna Trabzon Havalimanı itfaiye ekiplerinin nezaretinde yanaştı. Uçaktaki hasta ve mürettebat tahliye edildi, hasta sağlık kontrolleri için Kaçüstü Devlet Hastanesi’ne yönlendirildi.

Valilikten açıklama

Trabzon Valiliği acil iniş yapan uçakla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yabancı menşeli özel bir hasta nakil uçağı Katarın Doha kentinden İngiltereye bir hasta nakli sırasında yakıt ikmali için indiği Trabzon Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra uçakta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle iniş izni istemiştir. Gerekli tüm tedbirler alınmış olup uçağın havalimanımıza inişi güvenli bir şekilde gerçekleşmiştir.

Havalimanı normala döndü

Yakıt ikmalinin ardından kalkış yapıp, havada teknik arıza nedeniyle acil iniş talebinde bulunan ambulans uçağın inişinin ardından trafiğe kapatılan Trabzon Havalimanı yeniden ulaşıma açıldı. Trabzon Havalimanı’nda bekletilen uçakların kalkışına izin verilirken farklı havalimanlarına yönlendirilen uçaklarında Trabzon’a döneceği öğrenildi.

Uçaktaki hasta İngiliz vatandaşı

Öte yandan Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu, teknik arıza nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapan ambulans uçakta, 80 yaşında İngiltere vatandaşı bir kadın hasta olduğunu belirterek, "Genel sağlık durumu iyi. Hasta ambulansla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi" dedi.

Hatipoğlu, Almanya menşeli özel ambulans uçağın İngiltere'ye gitmek için Doha'dan kalktığını söyledi.

Uçağın saat 10.03'te Trabzon Havalimanı'na yakıt ikmali yapmak için indiğini ifade eden Hatipoğlu, "Yakıt ikmalini yapıp kalktıktan 10 dakika sonra teknik arıza bildirimiyle geri dönmek için acil iniş izni istiyor. Bunun üzerine biz gerekli hazırlıklarımızı, tüm teknik hazırlıklarımızı yaptık. Uçak güvenli şekilde indi" diye konuştu.

Hatipoğlu, uçakta 80 yaşında İngiltere vatandaşı bir kadın hasta olduğunu kaydederek, "Genel sağlık durumu iyi. Hasta ambulansla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi" ifadelerini kullandı. Hatipoğlu, havalimanının uçuşa açık olduğunu ve herhangi bir sorun bulunmadığını sözlerine ekledi.

Acil iniş isteyen ambulans uçak Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı
OYNAT02:01
Acil iniş isteyen ambulans uçak Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı
Almanya'ya ait bir ambulans uçak yakıt ikmali için indiği ve yaklaşık 40 dakika önce kalktığı Trabzon Havalimanı'na tekrar inmek için izin istedi. Acil iniş için izin isteyen uçak nedeniyle Trabzon Havalimanı uçak seferlerine kapatılırken, Trabzon'a inmek üzere olan Pegasus Havayolları'na ait uçak Giresun-Ordu Havalimanı'na yönlendirildi. Acil iniş isteyen uçak nedeniyle havalimanında yoğun tedbir alındı. Uçak saat 12.13'de Trabzon Havalimanı'na indi.
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Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
FOTOĞRAF12
Title
Alınan bilgiye göre, havalimanından bir süre önce yakıt ikmali yaparak hareket eden ambulans tipi özel uçak, teknik arıza dolayısıyla acil iniş izni istemişti.
Title
Havalimanından yakıt ikmali yaparak hareket ettikten bir süre sonra teknik arıza nedeniyle acil iniş izni isteyen ambulans uçağın güvenli inişi gerçekleştirildi.
Title
Acil iniş için bir süre kapatılan havalimanında uçuşlar yeniden normal seyrine döndü.
Title
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yabancı menşeli özel ambulans uçağının, Katar'ın başkenti Doha'dan İngiltere'ye hasta nakli sırasında yakıt ikmali için indiği Trabzon Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle iniş izni istediği belirtildi.
Title
Açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve uçağın havalimanına inişinin güvenli şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi.
Title
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Title
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Title
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Title
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Title
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Title
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Title
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Trabzon Havalimanı acil iniş için uçuşlara kapatılmıştı. Pistte 3 ambulans ve 2 itfaiye aracı hazır bekletiliyordu. Alınan bilgiye göre, havalimanından bir süre önce yakıt ikmali yaparak hareket eden ambulans tipi özel uçak, teknik arıza dolayısıyla acil iniş izni istedi.
YORUM YAP

Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
FOTOĞRAF12
Title
Alınan bilgiye göre, havalimanından bir süre önce yakıt ikmali yaparak hareket eden ambulans tipi özel uçak, teknik arıza dolayısıyla acil iniş izni istemişti.
Title
Havalimanından yakıt ikmali yaparak hareket ettikten bir süre sonra teknik arıza nedeniyle acil iniş izni isteyen ambulans uçağın güvenli inişi gerçekleştirildi.
Title
Acil iniş için bir süre kapatılan havalimanında uçuşlar yeniden normal seyrine döndü.
Title
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yabancı menşeli özel ambulans uçağının, Katar'ın başkenti Doha'dan İngiltere'ye hasta nakli sırasında yakıt ikmali için indiği Trabzon Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle iniş izni istediği belirtildi.
Title
Açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve uçağın havalimanına inişinin güvenli şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi.
Title
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Title
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Title
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Title
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Title
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Title
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Title
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Trabzon Havalimanı acil iniş için uçuşlara kapatılmıştı. Pistte 3 ambulans ve 2 itfaiye aracı hazır bekletiliyordu. Alınan bilgiye göre, havalimanından bir süre önce yakıt ikmali yaparak hareket eden ambulans tipi özel uçak, teknik arıza dolayısıyla acil iniş izni istedi.
YORUM YAP

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