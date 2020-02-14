Gündem Trabzonda istinat duvarı çöktü yol tek şeride düştü
TRABZON

Trabzon'da istinat duvarı çöktü yol tek şeride düştü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde istinat duvarı çöktü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı çökme nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı. Korkutan olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Haber Merkezi DHA
Kaldırımdan geçen olamaması olası bir faciayı önledi.
Kaldırımdan geçen olamaması olası bir faciayı önledi.


Yaylacık Mahallesi’nde yol kenarındaki istinat duvarı gece saatlerinde çöktü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı çökme nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Trabzon yönünün tek şeridi ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı. İstinat duvarının onarılması için çalışma başlatıldı.

Trabzon'da tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü
GÜNDEM
Trabzon'da tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü

DHA

'İyi ki kaldırımdan geçen yoktu'

Çökme esnasında yoldan geçen birinin olmamasının büyük şans olduğunu belirten vatandaşlardan Emre Kalaycı, “Burası benim sürekli kullandığım bir yol. Yapılan duvarda muhtemelen yağış sonrası çöktü. Ben olayı gündüz saatlerinde gördüm. İyi ki orada o esnada kaldırımdan geçen vatandaşlar yoktu” dedi.

İstinat duvarı araçların üstüne çöktü
OYNAT
İstinat duvarı araçların üstüne çöktü
Ankara'''nın Etimesgut ilçesinde kapısını açtığı aracı bir anda çöken istinat duvarının altında kalan şahıs ölümden döndü. Duvarın çökme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İHA

'Tedbir alınması gerekiyor'

Salih Altuntaş ise, “Sabah saatlerinde burada çökme olduğunu gördüm. Gece çok yağmur yağmıştı. Çökme yağmur sonrası oluştu. Şu anda temizliyorlar. Bu tür olaylarda tedbirlerin alınması gerekiyor. Yayaların sıklıkla kullandığı bir yol burası. Üstelik Karadeniz Sahil Yolu da burada. Bir facia olmaması büyük şans” diye konuştu.

İstinat duvarının çökme anı saniye saniye görüntülendi
OYNAT 00:26
İstinat duvarının çökme anı saniye saniye görüntülendi
Çorum'da Ankara yolu 3. Cadde üzerinde bulunan yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvar toprağın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çöken duvarın yanında bulunan bir iş yerine ait kantarda maddi hasar meydana geldi. i


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