Gündem Trabzonda sağanak; Rizede hortum etkili oluyor
TRABZON

Trabzon'da hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı

Trabzon'da sağanak; Rize'de hortum etkili oluyor

Doğu Karadeniz’de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Trabzon’da caddeler göle döndü, rögarlar tıkandı, Rize’de ise deniz üzerinde oluşan hortum korkuttu.

Haber Merkezi DHA
Doğu Karadeniz'de etkili olan yağış nedeniyle heyelan ve su baskınlarından endişe ediliyor.
Doğu Karadeniz'de etkili olan yağış nedeniyle heyelan ve su baskınlarından endişe ediliyor.

Doğu Karadeniz’de Meteoroloji'nin şiddetli sağanak yağış uyarısı gerçekleşti. Trabzon ve Rize’de başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Trabzon’da caddeler göle döndü, rögarlar taştı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına saklanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ıslanmamak için koşarak bina altlarına girmeye çalıştı.

Rize’de ise deniz üzerinde hortum oluştu. Fındıklı ilçesinde sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortum, kıyıdan izlendi.

Meteoroloji uyarmştı: Doğu Karadeniz'de etkili olacak

Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyordu.

Vatandaşlara, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağış sonrası rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı, tedbirli olmaları uyarısında bulunulmuştu.

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