Arkadan saldıran koç yaşlı kadını öldürdü​

Karıncalı köyünde ikamet eden Zühre Kurt (73), sabah küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla gitti. Hayvanlarını ağıldan otlatmak için çıkaran Zühre Kurt, tarla yolunda bir süre ilerledi. Bu esnada arkasından gelen koç, Zühre Kurt'a saldırmaya başladı. Boynuz darbesiyle yere devrilen Kurt, kendisini kurtarmak için çabalasa da başarılı olamadı. Koç, boynuz darbeleri vurmaya devam etti. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yerden kalkamayan Zühre Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti.

Eşi tarla yolunda buldu

İlçe merkezinden döndüğünde eşinin evde olmadığını ifade eden eşi Durmuş Kurt, “Hayvanları otlatmaya gitmiş olacağını düşünerek telefon ettim. Telefona cevap vermeyince onu aramaya çıktım. Tarlaya doğru yola çıktım. Bir süre sonra koyunları buldum ama eşim yoktu. Biraz daha ilerlediğimde yerde yatar halde buldum. Durumu yakınlarıma ve jandarmaya bildirdim” dedi. Zühre Kurt'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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