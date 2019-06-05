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Trafik kazalarında can kaybı yüzde 61 azaldı

Bayram tatilinin ilk 3 gününde önceki dönemlere oranla trafik kazalarında can kayıpları yüzde 61 azaldı. İçişleri Bakanlığı, tatil dönüşü nedeniyle aşırı yoğunluk olacağına dikkat çekerek, sürücülerin kısa aralıklarla mola vermelerini önerdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trafik kazası (Fotoğraf: Arşiv)
Trafik kazası (Fotoğraf: Arşiv)

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı önlemler trafik kazalarında yaşanan acı tablonun önüne geçti. Bayram tatilinin ilk 3 gününde önceki dönemlere oranla trafik kazalarında can kaybı yüzde 61 azaldı. İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı’nda alınan tedbirler ve sonuçları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, “Bayram tatilinin ilk iki günü ve arefe günü olmak üzere 3 günlük can kaybı 23’tür. Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen, aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 20 düzeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 61 azalarak 8 düzeyine inmiştir. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir.” denildi.

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