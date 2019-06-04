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Trafik kazasında traktör ortadan ikiye bölündü

Traktör kaza sonrası ortadan ikiye bölündü

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan traktör ortadan ikiye bölünürken, kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Kazaya karışan traktörün parça ana gövdesinden metrelerce uzakta bulundu.
Kazaya karışan traktörün parça ana gövdesinden metrelerce uzakta bulundu.

Kaza, Çal ilçesi Denizler Mahallesi girişinde meydana geldi.

Can Erikin idaresindeki 34 JT 9349 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan İbrahim Güçtü’nün kullandığı 20 ED 784 plakalı traktör ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan traktör ortadan ikiye bölündü. Traktörün kopan parçası olay yerinden yaklaşık 10 metre öteye savruldu. Kazada traktör sürücüsü ile yanında bulunan eşi Ayşe Güçtü yaralandı.

Traktöre çarpan araçta kaza sonrası oluşan hasar.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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