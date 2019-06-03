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Bayram tatili trafik kazası bilançosu - Tatilde kaç kişi trafik kazasında öldü

Bayram tatilinin ilk iki gününde kaza bilançosu

Bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar farklı rotasyonlar için tatil planları yaptı, yüz binler yollara döküldü. Alınan çok sayıda tedbir ve yapılan onca uyarıya rağmen tatilin ilk iki günlük bölümünde yurt genelinde meydana gelen 54 trafik kazasında 22 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 161 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Haber Merkezi AA
Kaza geçiren bir araç.
Kaza geçiren bir araç.

Bayram tatilinin ilk iki gününde yine çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 22 kişi yaşamını yitirirken, 161 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi ile 7 Haziran Cuma gününün de kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı.

  • Bayram tatili nedeniyle cuma günü mesai bitimi ile tatilciler yollara koyuldu. Özellikle iftar saatinin ardından yollarda yoğunluk oluşurken, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karayollarında alınan önlemlere rağmen yurt genelinde çok sayıda kaza meydana geldi.

Şarampole yuvarlanan bir araç.

İlk gün 16 kişi hayatını kaybetti

Cuma günü saat 18.00’den tatilin ikinci günü olan bugün saat 17.00’ye kadar meydana gelen 46 kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı. Tatilin ikinci günü saat 18.00'den sonra meydana gelen 8 kazada ise 6 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

Yoldaki beton aydınlatma direğine çarpan bir araç.

Böylece tatilin ilk iki günlük bölümünde yurt genelinde 54 trafik kazasında 22 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 161 kişi yaralandı.

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