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Gündem Bayram tatilinin ilk gününde yollar kan gölü 12 ölü, 83 yaralı
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MALATYA

Bayram tatilinde yollarda yine acı bilanço oluştu

Bayram tatilinin ilk gününde yollar kan gölü: 12 ölü, 83 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ile cuma günü mesai bitimiyle yola çıkan sürücüler yoğun trafik oluştururken, çok sayıda trafik kazası da meydana geldi. Cuma günü saat 18.00'den tatilin ilk günü olan cumartesi günü saat 18.00'e kadar meydana gelen 29 trafik kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi, 83 kişi yaralandı. Ayrıca Malatya'da bu sabah saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 31 yaşındaki anne öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Malatya'daki kazada araç pert odlu.
Malatya'daki kazada araç pert odlu.

Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi ile 7 Haziran Cuma gününde kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı. Bayram tatili nedeniyle cuma günü mesai bitimi ile tatilciler yollara koyuldu.

YOLLAR YİNE KANA BULANDI

Özellikle iftar saatinin ardından yollarda yoğunluk oluşurken, uyarılara ve alınan önlemlere karşın birçok trafik kazası meydana geldi.

Trafik kazası.

Van'ın Erciş, Kayseri'nin Tomarza ilçeleri ile Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'deki kazalarda 12 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı.

İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Kayseri ve Karabük'teki kazalarda ise 75 kişi yaralandı. Bayram tatilinin ilk günkü acı bilançosu 12 ölü, 83 yaralı oldu.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken.

MALATYA'DAKİ KAZADA ANNE ÖLDÜ

Malatya'da bu sabah saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Özcan Gül (44) idaresindeki otomobil ile Tuncay Demirci'nin (35) kullandığı otomobil, Akçadağ-Darende kara yolunun Doğanlar ayrımı mevkiiinde çarpıştı. Kazada Sevgi Demirci (31) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Malatya'daki feci kazadan geriye kalan.

Otomobilde sıkışan sürücü Demirci ile aynı araçtaki B. (7) ve Z.D. (3), Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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