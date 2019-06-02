Bayram tatilinin ilk gününde yollar kan gölü: 12 ölü, 83 yaralı

Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi ile 7 Haziran Cuma gününde kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı. Bayram tatili nedeniyle cuma günü mesai bitimi ile tatilciler yollara koyuldu.

YOLLAR YİNE KANA BULANDI

Özellikle iftar saatinin ardından yollarda yoğunluk oluşurken, uyarılara ve alınan önlemlere karşın birçok trafik kazası meydana geldi.

Trafik kazası.

Van'ın Erciş, Kayseri'nin Tomarza ilçeleri ile Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'deki kazalarda 12 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı.

İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Kayseri ve Karabük'teki kazalarda ise 75 kişi yaralandı. Bayram tatilinin ilk günkü acı bilançosu 12 ölü, 83 yaralı oldu.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken.

MALATYA'DAKİ KAZADA ANNE ÖLDÜ

Malatya'da bu sabah saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Özcan Gül (44) idaresindeki otomobil ile Tuncay Demirci'nin (35) kullandığı otomobil, Akçadağ-Darende kara yolunun Doğanlar ayrımı mevkiiinde çarpıştı. Kazada Sevgi Demirci (31) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Malatya'daki feci kazadan geriye kalan.

Otomobilde sıkışan sürücü Demirci ile aynı araçtaki B. (7) ve Z.D. (3), Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.