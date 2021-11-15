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İSTANBUL

Trafik polisi yaralı sürücünün elini bırakmadı

Şişli'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Aracının içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılana kadar trafik polisi elini tutarak destek verdi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Trafik polisi yaralı sürücünün elini bırakmadı
Polis yaralı sürücünün elini bırakmadı

Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç sürücüsü Gökhan Çaçan aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü şoför koltuğunda sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALI SÜRÜCÜNÜN ELİNİ BIRAKMADI


Aracında sıkışan sürücüye yardım eden trafik polisi bir an olsun yaralının elini bırakmadı. Polis, itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarana kadar destek verdi.

KAZAYI DUYARAK OLAY YERİNE KOŞTULAR

Tamirci olduğu öğrenilen Gökhan Çaçan'ın kaza yaptığı haberini alan arkadaşları olay yerine koştu. Kazada yaralanan arkadaşlarının durumu hakkında polis ve sağlık görevlilerinden bilgi aldılar.

Kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan sürücünün hastaneye kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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