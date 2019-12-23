Trafikte çıkan tartışma nedeniyle kavga ettiler: Küçük bedenine 100 saçma isabet etti

Olay, 29 Kasım'da saat 20.00 sıralarında Mersin'in Şehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda meydana geldi. Tarsus Belediyesi'nde evrak kayıt personeli olarak çalışan Nevzat Köse, kızı Berra ile marketten alışveriş yaptıktan sonra eve doğru yürürken, yanlarına yaklaşan plakasız motosikletteki yüzü maskeli iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı.

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Saldırganlar kaçarken, baba- kız vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevzat Köse ve kızı hastaneye kaldırıldı. Başından ve sırtından yaralanan Berra ile sırtından ve dizinden yaralanan Nevzat Köse, ameliyat edildi.

Köse Ailesi.

Tutuklandılar

Olayın ardından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 200 güvenlik kamerasını inceledi. Bir petrol istasyonundan yakıt aldığı saptanan şüphelilerin Ünal Murat Ç. ile Ahmet Duran K. olduğu tespit edildi. Silahı ateşlediği öne sürülen Ünal Murat Ç. ve motosikleti kullanan Ahmet Duran K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

FOTOĞRAF 10 Kuruyan gölde oluşan tarlalarda yetiştirilen ıspanakları, yaşları 60 ila 80 arasında değişen kadınlar topluyor. Yaşlı kadınlar her gün sabah 08:00’ten akşam 17:00’ye kadar soğuğa rağmen çalışarak topluyor. Yaşıtlarının bastonla yürümekte zorluk çektiği yaşlı nineler her gün insanın iliklerine kadar işleyen soğukta 9 saat boyunca ıspanak toplayarak günde 80 lira yevmiye alıyor. Genç ve dinç kalmalarını çalışmaya borçlu olduklarını söyleyen 70’lik nineler gençlere taş çıkartıyor. Kestel ilçesinde bulunan Gölbaşı gölü bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle yüzde 90 oranında kurudu. 3 bin dönüm arazi üzerinde kurulan göl kuruyunca ortaya çıkan bereketli toprakları gölün civarındaki çiftçiler bu yıl değerlendirdi. Göle ekilen ıspanakların hasadını ise 70 yaşındaki kadınlar yapıyor. Her gün sabah 06:00 kalkan 70’lik nineler kahvaltı yaptıktan sonra tarlanın yolunu tutuyor sabah 08:00 iş başı yaparak soğuk havaya rağmen akşam 17:00’ye kadar ıspanak topluyor. Ispanak hasadı kasım ayında başlayarak mart ayına kadar devam ediyor. Çalışmazlarsa hasta olduklarını ifade eden 70’lik kadınlar, Ispanak toplamak akşama kadar sürüyor. Hava soğuk, ama biz alıştık. Ateş yakıp çay demleyerek ısınmaya çalışıyoruz. Burada çalışanların hepsinin yaşı 60 ve üzeri. Biz yaz ve kış tarlada çalışıyoruz. Yazın patlıcan, kışın da ıspanak topluyoruz. 8 yıldır böyle tarlada çalışmaktayız. Biz evde oturunca hasta oluyoruz. Tarlada çalışınca canlanıyoruz. Bütün kış burada ıspanak topluyoruz dedi. Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, Gölbaşı gölümüz kurudu, vatandaşlarımız gölde ıspanak yetiştiriyor şeklinde konuştu. Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan göl kurudu: Köylüler su olmayan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye'ye satıyor Bursa ovasının yüzde 80'inin sulama ihtiyacını karşılayan Gölbaşı kurudu. Köylüler kuruyan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye'ye satıyor.

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Şüphelilerin emniyetteki sorgularında Nevzat Köse ile trafikte çıkan tartışma nedeniyle kavga ettikleri ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri belirtildi. Şüpheliler, olayın ardından motosikleti de sulama kanalına attıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklandı.

Silahı ateşlediği öne sürülen Ünal Murat Ç. ve motosikleti kullanan Ahmet Duran K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Küçük bedenine 100 saçma isabet etti

Vücuduna 100 saçma isabet eden minik Berra, olayın etkisini üzerinden atlatamadı. Halen vücudunda saçma olan kızının psikolojik olarak sorunlar yaşadığını kaydeden baba Nevzat Köse, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Çocuğumu kreşten aldım, marketten ekmek aldıktan sonra annesinin çalıştığı iş yerine gitmek istedik. Arkamdan bir ses duydum, kamyon lastiği patladı sandım. Etrafta kamyon ararken, arabamın lastiklerine de baktım, o sıra bacağımda yanma hissettim. Bir iki adım attıktan sonra çocuğum korkup, kaldırıma çıktı. Tabi onun sırtına gelmiş fark edemedik. Bacağımda iki adım attıktan sonra elimi attım kan gördüm. Çocuğum bir şey söylemedi. Eşimin çalıştığı yere doğru giderken, sonra fark ettim çocuğumuzun elinde ve kafa kısmı ile sırtında saçmalar gördüm. Annesi kucağına aldığında gördük sırtında 100'e yakın saçma vardı. Hiçbir şekilde bu saldırganları tanımıyorum, trafik kavgam da olmadı."

Silahı ateşlediği öne sürülen Ünal Murat Ç. ve motosikleti kullanan Ahmet Duran K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

'Toplumda gezmesinler'

Anne Arzu Köse (32) ise küçük Berra'yı kucağına aldığında vücudundaki kanı görünce çok kötü hissettiğini kaydederken, şu şekilde açıklama yaptı:

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"Ben ayakta duramıyordum zaten, ben de ambulansa uzandım, çocuğumu öyle görünce çok kötü oldum. Saçma yarası aklımıza bile gelmedi. Bu tür kişilerin, kötü adamların toplumda gezmesini istemiyorum."