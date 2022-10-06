Trafikte kovaladığı kardeşini silahla yaraladı

Olayın ardından barakasını görmeye gelen Mustafa Özev, \"Bunu bir Müslüman yapmaz. Bu sabilerden ne istedin, 90 tane hayvandan ne istedin. Bana yap ne yapacaksan. Varsa garezin bana yap. İçeride uyuyan arkadaşın üzerine kapıyı kapatmışlar\" dedi.