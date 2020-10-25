Tuna blokunda 3D tarama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 405 milyar metreküp olarak revize ettiği Tuna doğal gaz rezervinin yeni bulgularla arttırılması hedefi doğrultusunda, bölgede 3 boyutlu tarama için Norveç’ten araştırma gemisi kiralandı. Geçtiğimiz yıl da Karadeniz’de sismik araştırma faaliyeti yürüten Shearwater, Türkiye’nin doğal gaz rezerv keşfine konu Sakarya gaz sahasında 3D sismik tarama yapacak.

14 STREAMER İLE HIZLI TARAMA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Shearwater GeoServices ile toplam 6 aylık bir görev için kiralama sözleşmesi yaptığı öğrenildi. Taramalarda Shearwater’ın sismik araştırma gemisi hem hızlı tarama hem de verilerin analizini yapacak.14 streamer kablosuyla daha hızlı ve geniş alanı taraması öngörülen Shearwater sismik araştırma gemisi ile doğrudan sözleşme imzalandı. TPAO, “Shearwater GeoServices” ile geçtiğimiz yıl iki ayrı kontrat imzalayarak, Karadeniz ve Marmara Denizinde sismik araştırma faaliyeti yürütmüştü. Shearwater, Polar Empress gemisiyle Karadeniz’de 4 aylık bir sürede 6 bin 200 kilometrekare alanda derin araştırma yapmış, yine aynı gemi, 2019’un ikinci çeyreğinde 2 bin 200 kilometrekare alanda sismik ve derin deniz araştırmaları yürütmüştü.

REKLAM

FATİH VE KANUNİ İLE EŞ ZAMANLI ÇALIŞACAK

Karadeniz’de toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedilen Sakarya gaz sahasında faaliyetler kasım ayı itibariyle hızlanacak. Halen Filyos Limanı’nda bakım ve teknik hazırlık işlemleri devam eden Fatih sondaj gemisi, önümüzdeki aydan itibaren Türkali-1 kuyusuna giderek sondaja başlayacak. Fatih, buradaki çalışmaları kapsamında tespit kuyuları açacak. Bu tarihe kadar bölgeye ulaşması beklenen Kanuni sondaj gemisi ise kuyu testlerini yapıp saha geliştirmek için gerekli verilerin elde edilmesini sağlayacak. Türkiye’nin Karadeniz’deki faaliyetleri kapsamında toplam 40 üretim kuyusu açılması bekleniyor. Bu faaliyetlere Norveçli Shearwater da 3 boyutlu derin deniz araştırmalarıyla destek verecek.

BEŞTE BİRİNDE 3 BOYUTLU TARAMA YAPILDI

Karadeniz’in 180 bin kilometrekarelik Türkiye ekonomik münhasır alanı içerisinde yer alan bölgenin beşte birine denk gelen yaklaşık 33 bin kilometrekarelik bölümü 3 boyutlu sismik çalışmalarla tarandı. Doğal gaz keşfinin yapıldığı Sakarya gaz sahasında ise 2 bin 200 kilometrekarelik bölümde 3D tarama yapıldı. Bu taramalar sonucu alanın 225 kilometrekarelik kısmında doğal gaz keşfedildi. Sakarya gaz sahasında kalan 8 bin 500 kilometrekarelik alanın 3 boyutlu taramaları da kasım ayında Shearwater ile başlatılacak. Yaklaşık 6 aylık çalışmalar sonucunda 2021 yılının ilk yarısında 3 boyutlu sismik verilerin toplanması ve analizinin tamamlanması bekleniyor. Shearwater’ın çalışmalarından elde edilen veriler ışığında, sahada keşif amaçlı yapılacak yeni sondajlara karar verilecek.

REKLAM

Norveç, gaz keşfini teyit etmişti

Türkiye’nin derin deniz sismik araştırma çalışmalarında iş birliği yaptığı Norveç, Türkiye’nin Karadeniz gaz keşfini teyit etmişti. Keşfin duyurulması ardından eylül başında Norveç merkezli bağımsız enerji kurumu Rystad Energy tarafından yayınlanan raporda, keşfin, Türkiye'yi gelecekte 21 milyar dolarlık bir ithalat yükünden kurtaracağı öngörüsüne yer verilmişti. Raporda Türkiye’nin bu keşfinin daha ileri arama programlarının da yolunu açacağına işaret edilirken, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma gemisi Oruç Reis’e refakat etmek için savaş gemisi gönderme kararı, Türkiye’nin doğal gaz atılımının stratejik önemini kavradığını gösteriyor” denilmişti.