Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Tunç Soyer İzmiri güvenli bir yer haline getireceğiz
İZMİR

Tunç Soyer: İzmir’i güvenli bir yer haline getireceğiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından bir video mesaj yayımladı. Yıkılma tehlikesi bulunduğu için İzmir Büyükşehir Belediyesi binası yerine belediyeye ait başka bir yapıdan seslenen Soyer, yapı kontrol laboratuvarı kurarak, İzmir güvenli bir şehir haline getirecekleri söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Tunç Soyer
Tunç Soyer

İzmir’de geçtiğimiz cuma 6,6 şiddetinde deprem meydana geldi. 114 kişi hayatını kaybettiği depremde, birçok yapı hasar gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi binasında da sıva çatlağı ve alçı dökülmeleri meydana geldi. Bu gelişme sonrası bina kullanıma kapatıldı.

'Yönetmeliğe uymuyor' raporuna rağmen güçlendirilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi binası deprem sonrası kullanılamaz halde
GÜNDEM
'Yönetmeliğe uymuyor' raporuna rağmen güçlendirilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi binası deprem sonrası kullanılamaz halde

"Yapı kontrol laboratuvarı kuracağız"

Büyükşehir Belediyesi çalışanları ek hizmet binalarında mesailerine devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, riskli yapılarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Soyer, “Birçok çözüm hazırladık. Daha uzun vadede kuracağımız ekiplerle, yapı kontrol laboratuvarıyla İzmir’i güvenli bir şehir haline getirmek için çalışacağız” dedi.

Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında
OYNAT 05:00
Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında
İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem sebebiyle yıkılan Doğanlar Apartmanı sakini Mustafa Yıldırım, binanın 2 yıl önce belediye tarafından 'hasarlı'olarak raporlandığını söyledi. Yıldırım, bina sakinlerinin yıkıma karşı çıktığını, binanın hasarsız olduğunu savunması üzerine her defasında yıkımdan vazgeçildiğini anlattı. Yıldırım, 'Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar şimdi enkaz altında' dedi.


Abone Ol Google News
Nefes alamıyoruz

Nefes alamıyoruz

​İzmir'deki depremde 112'ye gelen acı çağrılar ortaya çıktı.
Gölge başkan adayı Kamala Harris

Gölge başkan adayı Kamala Harris

​Biden seçilirse Türkiye stratejisini kurgulamalı.
ABDnin en sıra dışı başkanı: Donald Trump

​Şimdi ne olacak?

​ABD'deki seçimlerde saat saat yaşanan gelişmeler...
Araçlarını<br>bırakıp kaçtılar

Araçlarını
bırakıp kaçtılar

İzmir'deki deprem anından yeni görüntüler geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.