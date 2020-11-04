Tunç Soyer: İzmir’i güvenli bir yer haline getireceğiz

İzmir’de geçtiğimiz cuma 6,6 şiddetinde deprem meydana geldi. 114 kişi hayatını kaybettiği depremde, birçok yapı hasar gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi binasında da sıva çatlağı ve alçı dökülmeleri meydana geldi. Bu gelişme sonrası bina kullanıma kapatıldı.

GÜNDEM 'Yönetmeliğe uymuyor' raporuna rağmen güçlendirilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi binası deprem sonrası kullanılamaz halde

"Yapı kontrol laboratuvarı kuracağız"

Büyükşehir Belediyesi çalışanları ek hizmet binalarında mesailerine devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, riskli yapılarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Soyer, “Birçok çözüm hazırladık. Daha uzun vadede kuracağımız ekiplerle, yapı kontrol laboratuvarıyla İzmir’i güvenli bir şehir haline getirmek için çalışacağız” dedi.