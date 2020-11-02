'Yönetmeliğe uymuyor' raporuna rağmen güçlendirilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi binası deprem sonrası kullanılamaz halde
Depreme dayanıksız olduğuna dair rapora rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır 'yeterli güçlendirilmenin yapılmadığı' Büyükşehir Belediye binası, cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gördü. Sıva çatlağı ve alçı dökülmeleri oluşan bina, kullanıma kapatıldı.
İzmir'de 2006 yılında meydana gelen ve büyük paniğe neden olan depremlerin ardından Büyükşehir Belediyesi, binanın depreme dayanıklı olup olmadığını belirlemek için çalışma başlatmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı tarafından yapılan inceleme sonucu, binanın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı, temellerinde güçlendirme yapılması gerektiği belirlenmişti.
Belediye meclis üyelerinin ve personelinin "Can güvenliğimiz yok” ve “Güçlendirme yapılmıyor” diyerek şikayetçi olduğu ve konu hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’e dilekçe verdiği bina, cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gördü.
Personel diğer binalarda mesailerine devam edecek
Sıva çatlağı ve alçı dökülmelerinin meydana geldiği İzmir Büyükşehir Belediyesi binasındaki faaliyetler, hasar tespit çalışmaları tamamlanana kadar durduruldu. Görev yapan 2 bin civarı personelin, belediyenin diğer binalarında mesailerine devam etmesi kararı alındı.
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İzmir Büyükşehir Belediyesinin binasının dayanıksızlığı, daha önce girişindeki kolonların rengarenk boyanması ile gündeme gelmişti. Vatandaşlar "Çürük binayı güçlendireceklerine makyajla göz boyuyorlar" yorumunda bulunmuştu.