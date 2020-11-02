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Gündem Yönetmeliğe uymuyor raporuna rağmen güçlendirilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi binası deprem sonrası kullanılamaz halde
İZMİR

'Yönetmeliğe uymuyor' raporuna rağmen güçlendirilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi binası deprem sonrası kullanılamaz halde

Depreme dayanıksız olduğuna dair rapora rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır 'yeterli güçlendirilmenin yapılmadığı' Büyükşehir Belediye binası, cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gördü. Sıva çatlağı ve alçı dökülmeleri oluşan bina, kullanıma kapatıldı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi binası
İzmir Büyükşehir Belediyesi binası

İzmir'de 2006 yılında meydana gelen ve büyük paniğe neden olan depremlerin ardından Büyükşehir Belediyesi, binanın depreme dayanıklı olup olmadığını belirlemek için çalışma başlatmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı tarafından yapılan inceleme sonucu, binanın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı, temellerinde güçlendirme yapılması gerektiği belirlenmişti.

Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında
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Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında
İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem sebebiyle yıkılan Doğanlar Apartmanı sakini Mustafa Yıldırım, binanın 2 yıl önce belediye tarafından 'hasarlı'olarak raporlandığını söyledi. Yıldırım, bina sakinlerinin yıkıma karşı çıktığını, binanın hasarsız olduğunu savunması üzerine her defasında yıkımdan vazgeçildiğini anlattı. Yıldırım, 'Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar şimdi enkaz altında' dedi.


Belediye çalışanları Soyer'e dilekçe vermişti

Belediye meclis üyelerinin ve personelinin "Can güvenliğimiz yok” ve “Güçlendirme yapılmıyor” diyerek şikayetçi olduğu ve konu hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’e dilekçe verdiği bina, cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gördü.

İzmir'deki depremde can kaybı 83'e yükseldi
GÜNDEM
İzmir'deki depremde can kaybı 83'e yükseldi

Personel diğer binalarda mesailerine devam edecek

Sıva çatlağı ve alçı dökülmelerinin meydana geldiği İzmir Büyükşehir Belediyesi binasındaki faaliyetler, hasar tespit çalışmaları tamamlanana kadar durduruldu. Görev yapan 2 bin civarı personelin, belediyenin diğer binalarında mesailerine devam etmesi kararı alındı.

  • İzmir Büyükşehir Belediyesinin binasının dayanıksızlığı, daha önce girişindeki kolonların rengarenk boyanması ile gündeme gelmişti. Vatandaşlar "Çürük binayı güçlendireceklerine makyajla göz boyuyorlar" yorumunda bulunmuştu.

Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
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Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif'i kurtaran itfaiye personeli Muammer Çelik o anları anlattı. “Elif için hiç ümidimizi kaybetmedik. Babası bana ben her şeye razıyım dedi. Ben de dedim ki, Allah'ın mucizesi diye bir şey var, mucizeyi belki de burada görürüz. Sen teslim falan olma, de ki Allah'ım sen bilirsin' ifadelerini kullandı.

Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada
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Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada
İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.


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