Türbede FETÖ'yü övünce tutuklandı

Ankara’da yaşayan ve ticaretle uğraştığı belirtilen Yusuf Aygün, geçen hafta sonu Üsküdar’daki Aziz Mahmut Hüdai Türbesi’ni ziyaret etmek için İstanbul’a geldi. Türbeye gelip FETÖyü övünce tutuklandı

Yusuf Aygün, türbenin içinde cep telefonundaki FETÖ lideri Fetullah Gülen’in vaaz videosunu açarak yüksek sesle dinlemeye başladı.

Vatandaşların uyarısını dinlemeyince polise ihbar edildi

Hürriyet'in haberine göre; Türbe ziyaretine gelen vatandaşlar, Yusuf Aygün’ün bu davranışından rahatsız olarak kendisini uyardı. Aygün ise kendisini uyaranlara olumsuz karşılık vererek videoyu izlemeye devam etti. Bunun üzerine vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis Yusuf Aygün’ü gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Yusuf Aygün önceki gün 3.Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkartıldı.

ODTÜ İktisat Fakültesi mezunu olan ve Hacettepe’de master yaptığı bildirilen Aygün’ün Ankara’da Çin’den getirdiği zikirmatikleri sattığı bildirildi. Yusuf Aygün iddiaya göre burada verdiği ifadesinde FETÖ lideri Gülen için 'büyüğüm', FETÖ'den 'ayaklar altındaki çiçek' tanımlaması yaptı.

Akli dengesinin yerinde olduğunu ve hastaneye sevk edilmek istemediğini söyleyen Yusuf Aygün, İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

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