Gündem8 FETÖcü daha tutuklandı
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8 FETÖ'cü daha tutuklandı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün mahrem askeri imam yapılanması soruşturmasında, 5 Mart'ta gözaltına alınan 18 kişi, emniyetteki işlemleri tamamlanarak Ağrı Adliyesi'ne götürüldü. Gözaltına alınanlardan 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber MerkeziAA
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün mahrem askeri imam yapılanması soruşturmasında, 5 Mart'ta gözaltına alınan 18 kişi, emniyetteki işlemleri tamamlanarak Ağrı Adliyesi'ne götürüldü.

Cumhuriyet savcısının sorgulayıp Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ettiği zanlılardan 8'i tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 10 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında aranan 2 zanlının da yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen, örgütün mahrem askeri ve emniyet yapısı mensubu olduğu iddia edilen 20 kişiden 18'i gözaltına alınmıştı.

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