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ELAZİĞ

FETÖ haberleri: FETÖ/PDY operasyonunda 29 kişi tutuklandı

Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 29 kişi tutuklandı

Elazığ merkezli 23 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 49 zanlıdan 29'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1 Mart'ta 23 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 49 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haber MerkeziAA
FOTO: ARŞİV
FOTO: ARŞİV

Elazığ merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 49 zanlıdan 29'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 49 zanlıdan 29'u, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1 Mart'ta 23 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 49 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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