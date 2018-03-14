FETÖ'nün Konya öğrencisi sorumlusu yakalandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde Konya Selçuklu eyalet öğrenci sorumlusu olduğu iddia edilen Makine Mühendisi Yasin K. ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yine FETÖ soruşturması kapsamında aranan eşi Hamide K., Samsun'da yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu evli çift Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de saklandıkları gaybubet evinde yakalandı.

Gözaltına alınan Yasin K. ile Hamide K.'nin ayrıca örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edildi.

Konya'da örgütün kapatılan okullarında da görev yaptıkları öğrenilen karı-kocanın uzun süredir arandığı ortaya çıktı.

KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Yasin K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Yasin K. daha sonra Konya'ya gönderildi.

Hamide K.'nin ise Samsun KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.