Turgut Altınok: Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz

Altınok, dar gelirli vatandaşlara hakları olan bütçeden her türlü desteği ve yardımı yapacaklarını işaret ederek, "Büyükşehir belediyesinin emeklilere verdiği bin lira var. Biz 5 bin lira vereceğiz ayda. Sonra yine emeklilerimizin sosyoekonomik durumuna bakacağız. Emeklilerimize her türlü desteği vereceğiz. 400 lira et parası veriyor, doğru mu? 2 bin 500 lira vereceğiz; Ankarakart, Başkentkart; isteyen etini alsın, isteyen Bağlum'daki bakkalımızdan, manavımızdan, ayakkabı satandan ayakkabısını alsın. Sigara ve içkinin dışında her ay 2 bin 500 lira kartına vereceğiz, çoluğuna çocuğuna ne istiyorsa alsın. 500 lira doğal gaz var; doğru mu? Bin liraya çıkaracağız. Fakat bunların tamamı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 10'u. 90'ını ne yapacağız? 90'la da Ankara'yı hizmet ve eserlerle donatacağız. Otobüs kuyrukları uzadı mı Ankara'da? Otobüsler tıklım tıklım mı? Doğru mudur? Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz. Bir taraftan da vatandaşlarımıza her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.