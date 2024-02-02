Turgut Altınok müjdeleri tek tek sıraladı: Emekliye her ay 5 bin TL destek

Altınok, Malıköy’de yaptığı konuşmada, “İki yıl içerisinde Ankara’nın köylerini, köyden mahalleye dönen yerler dâhil olmak üzere Avrupa standartlarına kavuşturacağız. Yani altyapısal anlamda kanalizasyonlarını, sularını yapacağız. Cumhuriyetimizin başkentinde hala su olmayan köyler var. Nüfusu büyük olan köylerimize ise spor tesisleri yapacağız. Her köyden de belediyemize işçi alacağız. Parklara, spor tesislerine bakacak eleman alacağız. Oralar pırıl pırıl olacak. Ankara’mızın en ücra yerinde yaşayan vatandaşımın bile ayağı çamura değmeyecek. Biz bunu Keçiören’de yaptık.” dedi.

Çitçiye destek vereceklerini de söyleyen Altınok, “Ankara’mızın köylerinin mâkus talihi değişecek. Tarım planlamasını yapıp kendi kendine yeten bir başkent yapacağız. 7 ilçemizde termal sular var, bunlardan faydalanacağız. Afyon Sandıklı domates ihraç ediyor, Ankara neden etmesin. Kışın dahi Ankaralı sebzesini kendi şehrinden temin edecek. Bu şekilde maliyet düşecek. Vatandaş daha uygun, ucuza şehrimizde ürettiğimiz sebzeleri tüketecek. Buna yaz diyorum, kış da dâhil. Toprak analizi yapacağız, analize göre çiftçilerimize tohumlar vereceğiz. Büyükşehirde olmayan sera Keçiören Belediyemizde var. O serada milyonlarca fide üretiyoruz ata tohumundan. Ücretsiz bir şekilde bu tohumları bütün Ankara’ya dağıtacağız. Evinde, balkonunda yetiştirsin. Konağı olmayan köylerimizin konağını yapacağız, mezarlığı bakımsız olanları yapacağız, morg ihtiyacı olan köylerimiz varsa onları halledeceğiz. Ayrıca ürettiğinizi satabileceğiniz pazar yerleri yapacağız, şu anda yollarda satılıyor. Buralarda ne güvenlik ne de lavabolar var, güzel satış yerleri yapacağız. 2 yılda en geç bunlar çözüme kavuşacak” ifadelerini kullandı.