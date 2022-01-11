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POLİTİKA

Türk Parlamenterler Birliği: Milletvekillerinin 'süper emeklilik' diye tabir edilebilecek bir hakları yok

Türk Parlamenterler Birliği, emekli milletvekillerinin özlük hakları ve statüleri üzerinden başlayan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Milletvekillerinin 'süper emeklilik' diye tabir edilebilecek bir hakları yoktur" denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Parlamenterler Birliği: Milletvekillerinin süper emeklilik diye tabir edilebilecek bir hakları yok
Foto/arşiv

Türk Parlamenterler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde emekli milletvekillerinin özlük hakları ve statüleri üzerinden başlayan değerlendirme ile Türk siyasi hayatı boyunca daha önce defalarca kamu oyu önünde tartışmaya açılan milletvekillerinin özlük hakları ve statüleri konusunda kamuoyuna bir açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.

Bu tartışmalar vesilesiyle yanlış bilinen birtakım hususlara da burada açıklık getirmeye gayret edilmiştir” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Öncelikle şu husus ifade edilmelidir ki, milletvekillerinin 'süper emeklilik' diye tabir edilebilecek bir hakları yoktur. Milletvekilleri de tıpkı diğer tüm vatandaşlarımız gibi prim ödemelerini tamamladıktan sonra ve yaşları geldiğinde emekli olurlar.

Bir milletvekili görevi bittiğinde eğer prim ödemeleri tamamlanmamışsa kendisi kalan primlerini bizzat ödemek zorundadır. Milletvekilinin emekli olması için bu da yeterli değildir; söz konusu milletvekili tıpkı diğer tüm vatandaşlarımız gibi emekli olacak yaşta değilse, yaşının da dolmasını beklemek zorundadır.

Hali hazırda prim ödeme günü dolmasına rağmen yaşı gelmediği için emekli olamamış birçok milletvekili olduğu gibi, henüz ödemesi tamamlanmadığı için primini kendisi ödeyen ve ödemesini tamamladıktan sonra emekli olmak için yaşını beklemek durumunda olan birçok milletvekili de bulunmaktadır. Kaldı ki bunların içerisinde birden fazla dönem görev yapmış milletvekilleri de hayli fazladır.

İster mevcut görevde olan milletvekilleri olsun, ister emekli milletvekilleri olsun milletvekillerinin olağan hayatı dışında statüleri gereği sadece meclis içerisinde değil, meclis dışında da birçok temsil giderleri bulunmaktadır.

Milletvekillerinin devlet tarafından kendilerine verilen bir makam aracı yoktur, bugüne kadar da hiç olmamıştır. Milletvekilleri görevleri boyunca kendi şahsi araçlarını kullanırlar. Ayrıca milletvekilleri görevleri esnasında kırtasiye giderlerini, ağırlama giderlerini, kullandıkları araçlarının yakıtları da dahil olmak üzere tüm ulaşım giderlerini kendileri bizzat karşılarlar.

Kamuoyunu aydınlatmak üzere yaptığımız bu açıklamalarımız ile birlikte son günlerde gerçekleşen milletvekilleri emeklilerinin özlük hakları konusunda emekli milletvekilleri aylıklarının esası bakımından bir artış talebi asla söz konusu değildir. Mesele tüm emekliler gibi milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesi talebinden ibarettir.”

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