Ekonomi Borsada açışa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" sona erdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsada açışa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" sona erdi

Borsa İstanbul'da 20 Aralık 2021'de uygulanmaya başlayan açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı", bugün yerini olağan uygulamaya bıraktı.

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Haber Merkezi AA
Borsada açışa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı sona erdi
Foto/arşiv

Borsa İstanbul pay piyasalarında, açığa satış yapılabilen BIST 50 endeksine dahil işlem sıralarında 20 Aralık 2021-10 Ocak 2022 arasında uygulanan yukarı adım kuralına bugünden itibaren devam edilmeyecek.

Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen yazıya göre, söz konusu işlem sıralarında 11 Ocak 2022'den itibaren olağan uygulamaya geçilecek ve fiyat limitleri dahilinde her fiyat seviyesinden açığa satış emri girilebilecek.

Yukarı adım kuralı, açığa satış işleminin, ilgili payda en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilmesini zorunlu bırakıyordu.

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