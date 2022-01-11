Ekonomi Cari açık belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cari açık belli oldu

Cari işlemler hesabı Kasım 2021'de 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu.

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Haber Merkezi AA
Cari açık belli oldu
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Cari işlemler hesabı Kasım 2021'de 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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