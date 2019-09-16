Gündem Türk sınırlarını Kangallar koruyacak
ANKARA

Türk sınırlarını Kangallar koruyacak

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal olayların önlenmesinde kullanılan Kangal ırkı koruma köpekleri, şimdi de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadelede kullanılacak.

Haber Merkezi IHA
Kangallar terörle mücadelede kullanılacak.
Kangallar terörle mücadelede kullanılacak.

Zekalı ile öne çıkan Kangallar, güçlü fiziki yapıları ile dikkat çeken ve 2 kilo metre görme menziline 4 kilo metrede ise koku alma özelliği ile Dünya’nın en iyi koruma köpekleri olarak kabul ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylarında önlenmesinde kullanılmaya başlayan Kangalların şimdi de terörle mücadelede kullanılması için çalışma başlatıldı.

İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından özellikle sınır karakollarında görevlendirilmek üzere Sivas’tan Kangal yavruları alındı.

Önümüzdeki süreçte eğitilecek bu yavruların özellikle karakollara yönelik teröristlerin sızma girişimlerinde ve sınırlarda alarm görevi üstlenecek. Yaklaşan her hangi bir tehlikeyi 4 kilo metre uzaktan kokusunu alarak hissetme ve 2 kilo metre keskin görüş kabiliyeti sayesinde gelişmiş teknolojilere oranda çok daha etkin olacağı tahmin edilen Kangallar ile olası sızma girişimlerinin çok daha erkenden tespiti amaçlanıyor.

İHA
  • Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev alacak Kangallar, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü ve kurt saldırılarına karşı sürülerini korumak isteyen İtalyanlar için Kangal yetiştirilen Altın Kangal Çiftliğinden temin edildi.

Çiftlik sahibi olan Uzman Kangal Yetiştiricisi Ümit Taşdelen, yetiştirdikleri Kangalların terörle mücadelede görev alacak olmasından dolayı gururlu olduklarını belirtip, “Adını Dünya’ya duyuran Kangal köpeklerimiz şimdi de Doğu bölgemizdeki karakollarımızda, üst bölgelerimizde, Mehmetçiğimizin yanında erken tespit görevini yürütecek. Köpeklerimiz Dünyanın en zeki koruma köpekleri arasında yer almaktadır. Alan korumada çok iyidirler. 2 kilo metre uzaklıktan gelebilecek her türlü tehdidi görebilirler. Rüzgarlı alanlarda 4 kilo metreye kadar koku alabilirler. Özellikle gece insanların gözle göremeyeceği şeyleri görebilirler. Keskin işitme kabiliyeti ile uzaktan gelebilecek tehlikeleri sezer ve haber verirler. Bu nedenle Kangal köpeklerimizin bu amaçla görev yapmaları gerçekten gurur verici bir gelişme” şeklinde konuştu.

REKLAM

Husiler'den Aramco tehdidi: Yabancıları uyarıyoruz
DÜNYA
Husiler'den Aramco tehdidi: Yabancıları uyarıyoruz

Samsung duyurdu: Eski telefonunu getirenler Galaxy Note10 ile değiştirebilecek
TEKNOLOJİ
Samsung duyurdu: Eski telefonunu getirenler Galaxy Note10 ile değiştirebilecek

Kocasını öldürtüp 13 yıl maaşını yedi
GÜNDEM
Kocasını öldürtüp 13 yıl maaşını yedi
Nöbete katılanaile sayısı 35e yükseldi

Nöbete katılan
aile sayısı 35'e yükseldi

​HDP il binası önündeki eyleme katılım büyüyor.
Türkiyeyi etkileyecek

Türkiye'yi etkileyecek

Suudi Arabistan'daki saldırı sonrası gözler akaryakıt ve doğalgazda.
Yüzde 25 kesmediyeni zam istiyorlar

Yüzde 25 kesmedi
yeni zam istiyorlar

İmamoğlu her yılın temmuz ayı için söz vermiş.
Çocuk bakım ürünlerinin %77'si sağlıksız

Çocuk bakım ürünlerinin %77'si sağlıksız

​Ticaret Bakanlığı açıkladı.
Avrupa'nın<br>en büyüğü olacak

Avrupa'nın
en büyüğü olacak

​2020 yılının ilk çeyreğinde hizmete alınacak.
Ayrılık onlara yaradı

Ayrılık onlara yaradı

​Fenerbahçe'de istenmediler, şimdi şov yapıyorlar.

İşsizlik açıklandı

İşsizlik açıklandı

Bir önceki ay yüzde 12.8 olarak gerçekleşmişti.
15 bin liraya<br>uçan araba yaptı

15 bin liraya
uçan araba yaptı

Aracı havalandırabilmek için destek bekliyor.
TSK ve MİT'ten<br>ortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

Gara'da 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı var
Analar korku dağlarını yıkacak

Analar korku dağlarını yıkacak

Evlat nöbeti tutan annelere taraftarlardan büyük destek geldi.
Devler peşinde

Devler peşinde

İngilizler Muriqi için gözlemci gönderdi.
13 yıl sonra<br>ortaya çıktı

13 yıl sonra
ortaya çıktı

​Kocasını sevgilisine öldürtüp maaşını yemiş.
Çankaya'da<br> İdlib masası

Çankaya'da
İdlib masası

​Ankara kritik görüşmeye bugün ev sahipliği yapacak.
28 ile yağış uyarısı

28 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Esnafa özel yazılım

Esnafa özel yazılım

Her türlü işlemi telefonlarından yapabilecekler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.