Teknoloji Samsung duyurdu Eski telefonunu getirenler Galaxy Note10 ile değiştirebilecek
MOBİL

Samsung duyurdu: Eski telefonunu getirenler Galaxy Note10 ile değiştirebilecek

Samsung Electronics Galaxy’nin "En İyi Değişim Kampanyası" çerçevesinde eski telefonunu getiren kullanıcılara Galaxy Note10 veya Galaxy Note10 modellerini bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla sunacak.

Haber Merkezi AA
Galaxy Note10
Galaxy Note10

Samsung Electronics Galaxy Note10 veya Galaxy Note10 modellerine sahip olmak isteyen kullanıcıları için bin 500 TL’den başlayan değişim kampanyasını başlatıyor.

Samsung Electronics'ten yapılan açıklamaya göre şirket, Galaxy Note10 veya Galaxy Note10 sahibi olmak isteyenler için değişim kampanyası gerçekleştirecek.

Galaxy Note10 ve Galaxy Note10 modelini satın almak isteyenler, "Galaxy’nin En İyi Değişim Kampanyası" çerçevesinde Samsung mağazalarında ve kampanyaya katılan yetkili satış noktalarında kampanya şartlarını sağlamaları koşuluyla bin 500 TL’den başlayan değişim kampanyasından faydalanabilecek.

Şirket, eski telefonun modeline ve fiziki durumuna bağlı olarak bin 500 TL’ye ilave, telefonun tutarı kadar ek bir değerlendirme ile yeni Samsung Note10 veya Note10 telefona sahip olma imkanı sunuyor. Kullanıcılar Samsung mağazalarına veya kampanyaya katılan yetkili satış noktalarına giderek, kampanya koşullarını, kampanyaya dahil edilen telefon modellerini öğrenebiliyorlar.

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