Teknoloji Rakipleri kalkamadı Bayraktar İHA havalandı
DİĞER

Rakipleri kalkamadı Bayraktar İHA havalandı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TRT Haber’de katıldığı canlı yayında Londra Fuarı’nda yabancı bir ülke temsilcisinin kendisine Bayraktar TB2 tipi İHA ile ilgili yönelttiği yorumu paylaştı. Demir, “Test sırasında Bayraktar’ın rakiplerinin yerde kaldığını, bizimkinin ise sorunsuzca uçtuğunu anlattılar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayraktar TB2 İHA
Bayraktar TB2 İHA

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, hem Türkiye’de geliştirilen yerli ve milli teknolojiler hem de uluslararası arenada işbirliği yapılan savunma sanayi sistemleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir

Türkiye’nin özellikle taktik İHA alanında önemli bir noktaya geldiğine vurgu yapan Demir, dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından birinin kurulduğu Londra’da Bayraktar TB2 ile ilgili kendisine yöneltilen yorumu paylaştı. Demir şu ifadeleri kullandı:

  • “Son Londra fuarında yabancı ülkeden bir temsilci önümü kesti. Bizim uçaklar onların ülkesinde çok zor şartlar altında, sıcak ve kumlu bir teste girmişler. 'Tüm ülkelerin uçakları yerde kaldı. O şartlar altında uçuş gerçekleştiremedi. Ancak sizin uçağınız sorunsuzca uçtu ve gösteri yaptı. Diğer ülkeler bu durumu kıskandı. Başarılı bir işti teşekkür ederiz' diyerek bizi tebrik ettiler.”
Saldırgan baklavacının dükkanları kapanıyor

Saldırgan baklavacının
dükkanları kapanıyor

Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı müşteri bulamadı.
500 bin kişinin isteği tanınmak

500 bin kişinin isteği 'tanınmak'

​Ekmeklerini çöpten çıkarıp ekonomiye katkı sağlıyorlar.
Dev iş birliğisona eriyor

Dev iş birliği
sona eriyor

​Emlak Konut fesih süreci için harekete geçti.
Cari dengede rekor

Cari dengede rekor

Temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.
Rakipleri kalkamadı<br>Bayraktar İHA havalandı

Rakipleri kalkamadı
Bayraktar İHA havalandı

Zor şartlarda test edilen milli İHA gururlandırdı.
Bankalar Birliği devreye girsin

Bankalar Birliği devreye girsin

​Merkez Bankası faizi 325 baz puan indirmekle yetindi.

Ölümle burun buruna

Ölümle burun buruna

Kasksız sürücü kızını kendisine iple bağlayıp trafiğe çıktı.
Hain saldırı<br> sonrası operasyon

Hain saldırı
sonrası operasyon

​7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Galatasaray'ın <br>'dev' gururu

Galatasaray'ın
'dev' gururu

Sarı-kırmızılılar en iyiler listesinde yer aldı.
45 ilde büyük operasyon

45 ilde büyük operasyon

2012 Kaymakamlık sınavı sorularını sızdıranlara gözaltı kararı.
Özel kelepçe<br> ile getirildi

Özel kelepçe
ile getirildi

​194 ülkede aranan sapık Türkiye'ye iade edildi.
Tamamını satıyor

Tamamını satıyor

Sabancı'dan Air Manas için sürpriz satış kararı.
Dolara darbe <br>vuracak yeni hamle

Dolara darbe
vuracak yeni hamle

​Rusya 2020'den itibaren hayata geçirecek.
Tüm şeritler<br> trafiğe kapatıldı

Tüm şeritler
trafiğe kapatıldı

​TEM Altınşehir viyadüğünde gaz tankeri devrildi.
13 ilde mahrem operasyonu

13 ilde mahrem operasyonu

​TSK'ya sızan 16'sı aktif 23 personele gözaltı.
İstanbul dahil <br>20 ili etkileyecek

İstanbul dahil
20 ili etkileyecek

​Meteoroloji'den sel, fırtına ve aşırı sağanak uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.