Rakipleri kalkamadı Bayraktar İHA havalandı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, hem Türkiye’de geliştirilen yerli ve milli teknolojiler hem de uluslararası arenada işbirliği yapılan savunma sanayi sistemleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir

Türkiye’nin özellikle taktik İHA alanında önemli bir noktaya geldiğine vurgu yapan Demir, dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından birinin kurulduğu Londra’da Bayraktar TB2 ile ilgili kendisine yöneltilen yorumu paylaştı. Demir şu ifadeleri kullandı: