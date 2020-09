​Türk Tabipler Birliği doktorları temsil etmiyor: Terör örgütleriyle ilgili her gelişmede protesto çağrısı yapan birliğe aidat ödemek istemiyorum ​ Türk Tabipler Birliği doktorları temsil etmiyor: Terör örgütleriyle ilgili her gelişmede protesto çağrısı yapan birliğe aidat ödemek istemiyorum Hekimler, meslek sorunlarını çözmek yerine politik provokasyonlar yapan Türk Tabipleri Birliği’ne tepkili. Dr. Hakan Toku: Ben terör örgütleriyle ilgili her gelişmede protesto çağrısı yapan birliğe aidat ödemek istemiyorum. Prof. Dr. Adem Akçakaya: Siyasi söylemleri mesleki çabaların önüne geçiyor. Dr. Nedim Uzun: TTB’nin kanundışı faaliyette bulunması bizi son derece rahatsız ediyor. Sağlık Bakanlığı’nı görevini yapmaya davet ediyoruz.

Haber Merkezi 28 Eylül 2020, 02:13 Son Güncelleme: 28 Eylül 2020, 02:30 Yeni Şafak