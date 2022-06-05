Gündem Türk Yıldızlarının gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHAnın kamerasında
ANKARA

Türk Yıldızları'nın gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA'nın kamerasında

Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrotimi Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST Azerbaycan'daki gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA ile kaydedildi.

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Haber Merkezi AA
Türk Yıldızlarının gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHAnın kamerasında
Türk Yıldızları'nın gösterisi, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA tarafından havadan görüntülendi.

Türkiye'nin gökyüzündeki markası olarak bilinen Türk Yıldızları, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da gösteriler sunuyor.

Gösterileriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan akrobasi timi Türk Yıldızları, ilgiyle takip ediliyor.

Türk Yıldızları'nın gösterisi Bayraktar AKINCI TİHA'nın kamerasında
OYNAT 02:29
Türk Yıldızları'nın gösterisi Bayraktar AKINCI TİHA'nın kamerasında
Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrotimi Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST Azerbaycan'daki gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA ile kaydedildi.

Geçen hafta Bakü'de düzenlenen ve Anadolu Ajansının da Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Azerbaycan'da gösteri yapan Türk Yıldızları, akrotim dünyasına kazandırdığı hareketleriyle izleyenleri yine etkiledi.

Türk Yıldızları'nın gösterisi, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA tarafından havadan görüntülendi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, Bakü semalarında uçan Türk Yıldızları jetlerinin kol uçuşu, akrobatik ve solo hareketleri görülüyor.

Türkiye sınırlarını aşarak ilk kez yurt dışında gerçekleştirilen TEKNOFEST, Azerbaycan'da 26-29 Mayıs'ta düzenlenmişti.

Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI Azerbaycan'da
EKONOMİ
Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI Azerbaycan'da
Türk Yıldızlarının gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHAnın kamerasında

Türk Yıldızları'nın gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA'nın kamerasında
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