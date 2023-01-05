Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak DEAŞ'a finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, DEAŞ ile iltisaklı bir şebekenin mal varlıklarının dondurulduğu duyuruldu.

DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin mal varlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak dondurulmasına karar verildiğine işaret edilen açıklamada, "Kamuoyu, söz konusu karar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan bir açıklamayla ayrıca bilgilendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımları atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğinin altı çizildi.

GÜNDEM İstanbul'u kana bulayacaktı: Terör saldırısı hazırlığındaki yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist yakalandı

GÜNDEM Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Yakalanan 4 zanlı tutuklandı