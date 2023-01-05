Gündem Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak DEAŞa finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu
POLİTİKA

Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak DEAŞ'a finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu

Türkiye ile ABD'nin eş zamanlı olarak terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin mal varlıklarının dondurulmasına karar verdiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak DEAŞa finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu
Dışişleri ile Hazine Bakanlıklarından DEAŞ şebekesinin malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin açıklama.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, DEAŞ ile iltisaklı bir şebekenin mal varlıklarının dondurulduğu duyuruldu.

DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin mal varlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak dondurulmasına karar verildiğine işaret edilen açıklamada, "Kamuoyu, söz konusu karar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan bir açıklamayla ayrıca bilgilendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımları atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğinin altı çizildi.

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