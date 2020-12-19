Korona tedavisi gören Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal hayatını kaybetti

Bunun artarak sürmesi en büyük beklentimiz. Hastalıklar başlangıçları aşamasında teşhisleri zor, tedavileri kolaydır. Ama hastalık ilerledikten sonra teşhis kolaylaşır, tedavi zorlaşır. Hem servis yatak sayılarımız hem yoğun bakım yatak sayılarımızı azaltmak halkımızın elindedir. Halkımız temizliğe, maskeye, mesafeye ki bunlar bu günlerde aşıları konuşuyoruz ama bilinen en güzel aşı, maske, mesafe hijyen bunları uyguladığımız da kendi kendimizi aşılamış sayarız. Bir de bunun üzerine aşı eklendiğin de inşallah hep birlikte koronavirüsü yenmiş olacağız diye konuştu.