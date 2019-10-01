Gündem Türkiye-Suriye sınırına yüksek güvenlikli panel çit ve jiletli tel çekiliyor
HATAY

Türkiye-Suriye sınırına yüksek güvenlikli panel çit ve jiletli tel çekiliyor

Hatay'da, Suriye'den ülkeye kaçak yolla geçişlerin önlenmesi amacıyla yapılan beton blokların üzerine ek olarak yüksek güvenlik amacıyla panel çit ve jiletli tel çekiliyor.

Haber Merkezi DHA
Duvarların monte çalışmasının yaklaşık 4 ayda tamamlanması planlanıyor.
Duvarların monte çalışmasının yaklaşık 4 ayda tamamlanması planlanıyor.

Kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında tesislerde hazırlanan, 1 metre yüksekliğinde, 2,5 metre genişliğinde ve 2 ton 300 kilogram ağırlığında olan beton blokların, sınırdaki noktalara yerleştirilmesi devam ediyor.

  • Yaklaşık 21 kilometrelik sınır boyunca konulan beton blokların üzerine yüksek güvenlikli panel çit ve 2 metre yüksekliğinde direkler yerleştiriliyor.

DHA
Direklerin, çitlerin üzerinde kalan çatal bölümüne ise 3 sıra jiletli tel çekiliyor.

Duvarların monte çalışmasının yaklaşık 4 ayda tamamlanması planlanıyor.

Altınözü'ndeki sınır hattında çalışma tamamlandı

Hatay’ın Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi’nde, 6 ay önce başlayan çalışma tamamlandı. Hacıpaşa Mahallesi’nde 20 kilometrelik sınır hattında da beton bloklar, sınırdaki noktalara yerleştirildi.

DHA
Duvarların üzerine çit ve jiletli tel çekildi.

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