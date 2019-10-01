Türkiye-Suriye sınırına yüksek güvenlikli panel çit ve jiletli tel çekiliyor Hatay'da, Suriye'den ülkeye kaçak yolla geçişlerin önlenmesi amacıyla yapılan beton blokların üzerine ek olarak yüksek güvenlik amacıyla panel çit ve jiletli tel çekiliyor.

Haber Merkezi 01 Ekim 2019, 16:19 Son Güncelleme: 01 Ekim 2019, 16:36 DHA