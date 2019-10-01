Ekonomi İstanbulda toptan ve perakende fiyatlar arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar arttı

İstanbul'da, eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,11 artarken, toptan fiyatlar yüzde 0,14 geriledi.

Haber Merkezi AA
Perakende fiyatlarda yüzde 13,13, toptan fiyatlarda yüzde 5,58 artış yaşandı.
Perakende fiyatlarda yüzde 13,13, toptan fiyatlarda yüzde 5,58 artış yaşandı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Eylül 2019 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 17,54 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 20,29 yükseldi.

İstanbul'da, eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlarda yüzde 1,11'lik artış, toptan fiyatlarda ise yüzde 0,14'lük azalış kaydedildi.

Yeni Ekonomi Programı açıklandı: Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirlendi
EKONOMİ
Yeni Ekonomi Programı açıklandı: Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirlendi

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 13,13, toptan fiyatlarda yüzde 5,58 artış yaşandı.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, eylülde bir önceki aya kıyasla ulaştırma ve haberleşmede yüzde 7,95, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 4,87, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,86, giyimde yüzde 1,53, konutta yüzde 0,64, gıdada yüzde 0,30 arttı, ev eşyası harcamalarında ise yüzde 0,08 azaldı.

Türk ekonomisine övgü: Daralma beklemiyoruz
EKONOMİ
Türk ekonomisine övgü: Daralma beklemiyoruz

Diğer harcamalar grubunda ise perakende fiyatlar eylülde bir önceki aya göre değişmedi.

Aynı dönemde toptan fiyatlar ise inşaat malzemelerinde yüzde 2,97, madenlerde yüzde 1,09, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,02, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,81 arttı. Bu dönemde, toptan fiyatların kimyevi maddelerde yüzde 1,98 ve gıdada yüzde 1,34 azaldığı, mensucat grubunda ise fiyat değişimi izlenmediği görüldü.

Türkiyede ilk kez kitlesel olarak üretildi

Türkiye'de ilk kez
kitlesel olarak üretildi

20 bin yavru 7 kaynağa bırakılacak.
Kapıdaki büyük tehlike!

'Kapıdaki' büyük tehlike!

Türkiye'deki apartman kapıları yanlış yöne açılıyor.
3.5 liraya da var 10 liraya da

3.5 liraya da
var 10 liraya da

​Lahmacun fiyatlarındaki büyük fark dikkat çekiyor. İşte nedeni...
TBMM açılışında olmayacak

TBMM açılışında olmayacak

Bahçeli, doktorların tavsiyesi üzerine istirahatini uzatacak.
Çiğnemeden<br>sarımsak yuttu

Çiğnemeden
sarımsak yuttu

Az kalsın canından oluyordu.
Depremden en fazla<br>etkilenecek ilçe

Depremden en fazla
etkilenecek ilçe

​Bina yaş ortalaması ve faya yakınlığı korkutuyor.
Metro seferlerinde değişiklik

Metro seferlerinde değişiklik

​Galatasaray-PSG maçı için seferler uzatıldı.
20 isim<br>emekliye ayrıldı

20 isim
emekliye ayrıldı

ASELSAN'dan ​100 yönetici çıkarıldı iddiasına cevap
Binlerce<br>ihbar geldi

Binlerce
ihbar geldi

Silivri'deki ​5,8'lik deprem 5 ili birden etkiledi.
'Kaptan' varsa <br>sorun yok

'Kaptan' varsa
sorun yok

​Trabzonspor'da Sosa'nın dikkati çeken istatistiği.
Bugün itibariyle başlıyoruz

Bugün itibariyle başlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu'dan sonbahar ve kış operasyonu açıklaması.
İzmir için 7,0'lık deprem uyarısı

İzmir için 7,0'lık deprem uyarısı

​İstanbul'un ardından İzmir için korkutan açıklama.
PKK'nın<br> kanalına çıktı

PKK'nın
kanalına çıktı

​CHP'li tekin terör örgütünün TV kanalında kayyumu eleştirdi.
Tayvan'da 21 <br>yıllık köprü çöktü

Tayvan'da 21
yıllık köprü çöktü

Petrol tankeri sudaki teknelerin üzerinde düştü.
Merkez'den<br>yeni hamle

Merkez'den
yeni hamle

Altın Swap Piyasası açılmasına karar verildi.
17 tabip askere gözaltı kararı

17 tabip askere gözaltı kararı

Kuleli Askeri Lisesinde gerçeğe aykırı çürük raporu vermişlerdi.
Yöneticilere<br>sadık kalacağım

Yöneticilere
sadık kalacağım

​Vahşice öldüren Cemal Kaşıkçı'nın oğlundan şaşırtan açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.