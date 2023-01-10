Türkiye ve Ukrayna ombudsmanları: Savaşların barışla sonuçlanmasını istiyoruz

Kamu Denetçiliği Kurumunun düzenleyeceği ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan "21’inci Yüzyılda İnsan Hakları Geleceği" konulu konferans çerçevesinde, Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinetsve beraberindeki heyet KDK’yi ziyaret etti.

KDK tarafından, 21’inci yüzyılda insan hakları sorunlarını tartışmak, müzakere etmek ve konuşmak için uluslararası bir toplantı düzenlediklerini hatırlatan Malkoç, bu toplantıya 41 ülkeden 70’in üzerinde ombudsman ve insan hakları savunucusunun katılacağını bildirdi. Toplantı çerçevesinde Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets’in Türkiye’ye geldiğini ve kurumu ziyaret ettiğini belirten Malkoç, "Türkiye ombudsmanlığı olarak Ukrayna ombudsmanlığı ile oldukça sağlama bir geçmişe dayanan bir güzel bir ilişkimiz var, beraber yaptığımız çalışmalar var. Ortak program ve projelerimiz önceden beri devam etmektedir. 24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonucu Ukrayna’nın bir kısım toprağı işgal altında. Kırım’a ilaveten birçok bölgede de Rusya’nın işgali devam etmektedir. Bu savaşın dünyada yaşayan tüm insanlara, tüm ülkelere ve tüm milletlere sosyal, siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve enerji bakımından çok büyük yansımaları olmuştur" diye konuştu.

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Savaşlarda kazananın olmadığını, mağdurların olduğunu ve en çok da sivil halkın mağdur olduğunu belirten Malkoç; ombudsmanlar olarak savaşların barışla sonuçlanmasını istediklerini dile getirdi. Malkoç, savaşın sona ermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği çaba ile diğer devlet başkanlarına örnek olduğunu dile getirerek, bazı devletlerin ise barış çabalarını desteklemek yerine savaşın devamından yana gayret sarf etmelerinden dolayı üzüntülerini ifade etti.

"Barış ve aydın bir gelecek için bu bizi umutlanmaya sevk etti"

Barış çabaları içerisinde kendilerini mutlu eden iki önemli olayın meydana geldiğini söyleyen Malkoç, "Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde İstanbul’da başlayan esir takası, diğeri ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gayretleri ile İstanbul’da yapılan toplantı sonucu tahıl koridorunun açılması. Bu doğrultuda 17 milyon ton buğdayın Asya’dan Afrika’ya kadar kıtlık çekecek olan milyonlarca insana ulaşmasıdır. Barış ve aydın bir gelecek için bu bizi çok mutlu etti ve umutlanmaya sevk etti" şeklinde konuştu.

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Malkoç, konuşmasının sonunda, Ukrayna Ombudsmanı Lubinets ile yaptıkları müzakereler sonucunda savaşta bulunan esir, yaralı veya mağdur insanlarla ilgili çözüm arayışlarında ortak hareket edeceklerini dile getirdi. Ayrıca Rus ombudsmanı ile de üçlü bir toplantı düzenlemeyi hedeflediklerini de sözlerine ekleyerek, savaşın çözümü için müzakerelerde bulunacaklarını söyledi.

Ukrayna Ombudsmanı Lubinets ise çözüm uğraşlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini belirterek, "Ukrayna vatandaşları adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin Ukrayna halkına çok büyük destekleri vardır. Bu desteklerine tahıl koridoru ve esir takasındaki tutumundan ve uğraşlarından görebiliriz. Barışı için ise önceliğimiz işgal altındaki tüm topraklarımızın işgalden kurtulması. Barışın oluşabilmesi için işgalcilerin topraklarımızdan çıkması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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Lubinet, konuşmasının sonunda, savaşın doğurduğu sorunların çözümü için gösterdikleri sağduyudan dolayı Türkiye Ombudsmanı Malkoç’a teşekkür etti.

DÜNYA Rus ve Ukraynalı taraflar Türkiye’de bir araya gelecek

DÜNYA Rus ve Ukraynalı taraflar Türkiye’de bir araya gelecek